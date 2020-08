Universitatile americane suspenda pe rand cursurile in persoana dupa ce sute de studenti au fost infectati cu coronavirus

Universitatea Notre Dame, situata in statul Indiana, a suspendat cursurile in persoana marti, la opt zile dupa inceperea semestrului de toamna si dupa ce 146 de studenti si un membru al personalului au fost testati pozitiv pentru coronavirus, au declarat oficiali institutiei de invatamant.Suspendarea de doua saptamani, care este in vigoare de miercuri pentru cei 12.000 de studenti, a venit la o zi dupa ce Universitatea din Carolina de Nord-Chapel Hill a facut un anunt similar si, in timp ce marti, Universitatea de Stat din Michigan a decis ca studentii sa ramana acasa pentru restul toamnei."Virusul este un dusman formidabil", a spus presedintele Universitatii Notre Dame, parintele John Jenkins, intr-un comunicat de presa. "Saptamana trecuta, virusul a castigat", a adaugat oficialul.