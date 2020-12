Unul din patru oameni, la nivel global, ar putea sa nu primeasca vaccinul contra COVID-19 inainte de 2022. Tarile bogate au rezervat deja 51% dintre doze

Tarile cu venituri si mici si mijlocii, unde locuieste peste 85% din populatia lumii, vor trebui sa imparta dozele ramase, sustin cercetatorii de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health din Statele Unite.Un raspuns eficient impotriva pandemiei presupune ca tarile cu venituri mari ''sa participe la o distribuire echitabila a vaccinurilor COVID-19 la nivel global'', au mai spus acestia.''Incertitudinea in ceea ce priveste accesul global la vaccinurile COVID-19 are la origine nu doar testele clinice in desfasurare, ci si incapacitatea guvernelor si a companiilor producatoare de vaccinuri de a fi mai transparente si mai responsabile in ceea ce priveste aceste dispozitii'', au adaugat acestia.Incepand cu 15 noiembrie, tarile cu venituri mari au precomandat aproape 7,5 miliarde de doze de vaccinuri de la 13 producatori, se mai spune in document.Printre acestea se numara Japonia, Australia, Canada, care au laolalta peste un miliard de doze, dar au inregistrat mai putin de 1% din numarul cazurilor de coronavirus din prezent.Chiar daca marile companii producatoare de vaccinuri ajung la capacitatea maxima estimata de productie, aproape 25% din populatia globului ar putea sa nu aiba acces la vaccinuri pentru inca un an sau chiar mai mult, potrivit documentului.Coalitia People's Vaccine Alliance a spus saptamana trecuta ca firmele din domeniul farmaceutic ar trebui sa partajeze in mod deschis tehnologia si proprietatea intelectuala prin intermediul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) astfel incat sa poata fi fabricate doze suplimentare.Potrivit cercetatorilor de John Hopkins, COVAX Facility, din cadrul OMS, joaca un rol cheie in a asigura un acces mai echitabil la vaccinurile aprobate, dar a obtinut doar 500 de milioane de doze, cu mult sub obiectivul sau de a livra cel putin 2 miliarde de doze pana la sfarsitul lui 2021.Lansat in aprilie, acest pact global are drept scop colectarea de fonduri din tari bogate si organizatii nonguvernamentale pentru a accelera dezvoltarea si fabricarea vaccinurilor impotriva COVID-19 si distribuirea acestora in mod echitabil pe plan global.Pactul a obtinut pana in prezent jumatate dintre fondurile necesare, iar Statele Unite si Rusia - jucatori centrali in dezvoltarea si fabricarea vaccinurilor - nu au aderat, se mai spune in studiul Johns Hopkins.Citeste si: Cati oameni au fost vaccinati contra COVID-19 in Marea Britanie. Bilantul dupa 7 zile de la inceputul campaniei: "Este un start foarte bun"