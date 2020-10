Unul dintre cei mai indragiti profesori din Suceava a pierdut lupta cu COVID-ul. Directorul colegiului Mihai Eminescu a decedat in spital

Tacerea lui Renato

Profesorul a fost internat in Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava in 15 septembrie, dupa ce testarea COVID a aratat ca are virusul. Cand a primit confirmarea ca este pozitiv, plamanii ii fusesera deja afectati. Starea de sanatate i s-a agravat, cu scurte perioade de revenire, dar din pacate in seara de 9 octombrie a pierdut lupta, scrie Monitorul de Suceava. Familia, prietenii si colegii sunt in stare de soc. Pana la acest moment inca nu se stie cand va avea loc inmormantarea profesorului Tronciu.La putin timp dupa trecerea in nefiinta a lui Renato Tronciu, directorul adjunct al Colegiului National "Mihai Eminescu", Gabriela Cazac, a postat un mesaj extrem de emotionant pe pagina sa de Facebook Motto: Celui care, intorcand corabia vietii din drum, nu a mai putut fugi de propria moarte.Caci el s-a mai intors o data din drum...Renato a fost unul dintre cei mai iubiti profesori ai scolii. In toamna lui 1982, cand am inceput liceul, el era deja vedeta. Inalt, frumos, sportiv, extrem de sensibil si de inteligent. Extrem de agreabil si de sufletist. Genial in unele situatii. Epitetul "genial" nu avea pe atunci conotatia fandosita pe care o are astazi, cand orice poate fi numit astfel, de la o pagina din Platon sau Eminescu, pana la o felie de tort.Desi accesibil, jovial, pus mereu pe sotii, Renato nu cadea in superficialitate. Glumele sale, oricat de pline de haz sau de sarcasm, nu picau in trivial sau in umor ieftin. Radeam mult. O data, strabatut de cine stie ce fior metafizic a spus: "Nu stiu cati purici vom fi facut noi doi in scoala asta, dar stiu ca ne-am distrat." Cat mi-as dori sa putem rade din nou!...sau:: "...stii, am sentimentul ca dupa asta... nu ne vom mai revedea toti!"Era un spectacolul viu de eruditie si inteligenta, canta la pian la fel de usor cum rezolva probleme la matematica. Avea formatie de invatator si se mandrea cu asta. A ramas un invatator toata viata si datorita disponibilitatii sale. O disponibilitate explicabila si prin faptul ca provenea dintr-o familie de intelectuali, a crescut in casa cu lectura si muzica clasica, a evoluat de copil in scoala pe care a condus-o apoi atatia ani. Atat de mult iubea aceasta scoala, incat uneori era prilej de ironii din partea mea si a Ancai. Il asiguram ca va avea parte de un soclu langa bustul lui Eminescu din hol...A ramas tot timpul copilul mamei sale, adica, intr-un fel, un vesnic adolescent care, insa, si-a luat maturitatea in serios. Mama era "sefa" si noua ne placea cat de frumos avea grija de toti ai lui. Anca nu era Ancuta, ci diminutivul suprem, Ancutica! Iubita lui sotie, atat de fragila si atat de puternica!Edi, Edutu? Inima, sufletul lui! Copilul iubit si venerat, de care era atat de mandru...In primul rand, el imi oferea garantia profesionalismului. Dintotdeauna am cautat si am pretuit oameni care stiu ce vor si care-si fac meseria din vocatie, in mod firesc, nu pentru recunoastere publica sau pentru recompense. E singura forma de gratuitate pe care o recunosc (pe plan uman, fireste). Imi repugna impostorii, farseurii, dar mai cu seama imi repugna oamenii fara principii, cameleonii arivisti. El nu a abdicat niciodata de la crezul sau si de la principiile sale.Ce ma intriga astazi e faptul ca nu s-a erijat niciodata in model sau punct de referinta (cred ca l-ar amuza foarte mult numai gandul la asa ceva). Dar pentru elevii sai, asta devenise in timp. Il vizitau la scoala, ieseam din birou sa-i las impreuna, fiindca era momentul lor frumos de aduceri aminte. Acum se instaleaza absurdul in vietile noastre, nu mai avem niciun reper.Dar inca o data: ce-am invatat de la el? Am invatat sa ma entuziasmez in fata unui discurs fara egal in mediul intelectual profesoral. Discursurile lui puneau in scena o adevarata coregrafie a gandirii. Va amintiti ca la inceput nu ati crezut ca profesorul de sport poate sa gandeasca si sa scrie atat de frumos si ma suspectati ca-i scriu interventiile? Ei bine, nu! Acest om minunat si sensibil stia sa se exprime admirabil, fiindca era sincer si simtea frumos pentru fiecare dintre noi. Ma intreba uneori:" Am fost prea dur? Sper sa nu fi jignit pe nimeni...!" Atat era de atent la oamenii din jur!"Cum sa ajutam?", era intrebarea lui permanenta si Renato ne ajuta pe toti. Numai noi nu l-am putut ajuta cu nimic.