Unul dintre creatorii vaccinului anti-COVID, facut de Pfizer: "Viata va reveni la normal iarna urmatoare"

Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit si despre faptul ca transmiterea virusului in masa s-ar diminua, rezultand o "reducere dramatica a cazurilor". Saptamana trecuta, BioNTech si co-dezvoltatorul Pfizer au spus ca analizele preliminare arata ca vaccinul lor ar putea preveni mai mult de 90% din populatie sa se infecteze cu Covid-19.Aproape 43.000 de oameni au participat la teste. Intr-un interviu acordat in emisiunea Andrew Marr Show la BBC One, profesorul Sahin a spus ca se astepta la analize suplimentare pentru a arata ca vaccinul va reduce transmiterea intre oameni precum si oprirea aparitiei simptomelor la cineva care a facut vaccinul."Sunt foarte increzator ca transmiterea de la om la om va fi redusa cu ajutorul unui astfel de vaccin eficient - poate nu 90% dar poate 50% - insa nu trebuie sa uitam ca si asta ar putea duce la o reducere dramatica a raspandirii pandemiei", a spus el.Marea Britanie se asteapta sa primeasca 10 milioane de doze din vaccinul BioNTech/ Pfizer pana la sfarsitul anului, avand alte 30 de milioane de doze comandate. Vaccinul, care a fost testat in sase tari, este administrat in doua doze, la o distanta de trei saptamani.Persoanele in varsta din centrele de ingrijire are prioritate, urmate de personalul medical si cei cu varsta de peste 80 de ani. Apoi, populatia va fi clasificata dupa varste.Dupa anuntul de luni cu privire la primul vaccin eficient, Sir John Bell, profesor de medicina la Universitatea Oxford, a sugerat ca viata ar putea reveni la normal in primavara. "Sunt poate primul care spune asta, dar voi spune cu oarecare incredere".Totusi, profesorul Sahin spune ca va dura mai mult. Daca totul continua bine, a spus el, vaccinul ar putea fi distribuit la "sfarsitul acestui an, inceputul anului urmator". El a afirmat ca scopul a fost de a livrea 300 de milioane de doze in toata lumea pana in parilie, ceea ce "ne va permite sa cream un impact".El a precizat ca marele impact va avea loc mai tarziu: "Vara ne va ajuta datorita faptului ca rata de infectare va cobori si, ceea ce este esential, vom putea vaccina mai mult pana sau inainte de toamna/ iarna urmatoare". Profesorul Sahin a spus ca este esential ca toate programele de imunizare sa fie finalizate inainte de toamna viitoare.Cele doua companii intentioneaza sa ceara ca vaccinul sa fie aprobat de urgenta pana la sfarsitul acestei luni. Un vaccin si tratamente mai bune sunt considerate cea mai buna cale de scapare de restrictiile impuse in lume. Aproximativ 12 vaccinuri se afla in faza finala a testarii, insa acesta este primul vaccin care da rezultate.Vaccinul foloseste o abordare experimentala - injectarea unei parti a codului genetic al virusului - cu scopul de a pune in miscare sistemul imunitar.