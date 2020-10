VIDEO Unul dintre voluntarii vaccinati in cadrul programul dezvoltat de Universitatea Oxford, depistat pozitiv cu COVID-19

🎤 Perdido en mi habitacion sin saber que hacer 🎼

Espero que la vacuna me ayude a ganar la batalla al #COVID19.

De momento me encuentro bien. 👍🏼 pic.twitter.com/0S1zkfFfiE - #HelloMyNameIsJoan 💙 (@RoaringNurse) October 8, 2020

Vaccinul poate proteja in moduri diferite

El spune, totusi, ca in cazul in care virusul nu reuseste sa se multiplice, si sa treaca din plamani in sange, inseamna ca vaccinul este eficient, relateaza Stirile Pro TV. Joan Pons, un spaniol care lucreaza de 20 ani in Marea Britanie ca asistent medical, a fost imunizat pe data de 5 iunie cu vaccinul anti-COVID produs de cercetatorii Universitatii Oxford.La 4 luni de la injectare, a fost diagnosticat cu SARS COV-2. Anuntul l-a facut chiar el pe Twitter . "Ieri am fost depistat pozitiv. M-am trezit cu nasul infundat si o usoara durere de cap. Am sunat la Universitatea Oxford si mi-au zis sa imi iau o proba PCR, un exudat nazal si sa raman in casa," afirma Joan Pons.Pentru ca testul PCR a iesit pozitiv, barbatul a fost chemat la spital unde i s-au facut mai multe investigatii . Analizele vor arata nivelul de anticorpi si eficienta vaccinului.Joan Pons: "Acum trebuie sa vedem daca vaccinul incepe sa actioneze si poate omori virusul inainte sa ajunga in sange. Aceasta este diferenta intre a fi vaccinat si a nu fi".Alex Cochino, medic primar imunolog INSMC, explica pentru Stirile Pro TV cum functioneaza aceasta protectie. "Exista mai multe feluri de protectie asigurate de vaccinuri. Unele opresc intrarea microbului in organism, altele duc la productia de anticorpi, care blocheaza anumite proteine ale microbului, importante pentru producerea bolii. Deci uneori microbul poate sa intre dar nu poate sa produca boala respectiva," afirma medicul.Vaccinul dezvoltat de Astra Zeneca in colaborare cu Universitatea Oxford a intrat in primul studiu clinic cu voluntari, adica in a 3-a faza de testare, in luna aprilie, cu peste 1100 de persoane. La inceputul lunii septembrie, testele de faza finala au fost oprite in urma unei "boli, aparute in mod inexplicabil", la unul dintre participantii la studiu. Insa. cateva zile mai tarziu au fost reluate."Pentru dezvoltarea acestui vaccin, guvernul britanic a investit 90 de milioane de lire sterline. La nivel mondial se lucreaza la peste 160 de seruri impotriva coronavirusului, dintre care 23 sunt in faza avansata de testare," declara prof. dr. Alexandru Rafila, membru al comitetului executiv al OMS.Astra Zeneca a fost primul dintre cei sase producatori cu care Uniunea Europeana a incheiat acorduri pentru seruri anti-COVID, ce urmeaza sa fie distribuite tarilor membre. Tara noastra a cerut de la Uniunea Europeana doze de vaccin, pentru 10 milioane de persoane, iar serul dezvoltat de AstraZeneca este considerat lider in cursa mondiala de cercetare in domeniu.