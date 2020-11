Situatie grava la Craiova. Toate cele 20 de paturi UPU pentru pacientii COVID-19 sunt ocupate

"Situatia este din ce in ce mai grea. Toate paturile le avem ocupate si, din pacate, in acest moment (miercuri seara, 11.11.2020, n.r.) in Unitatea de Primiri Urgenta avem 5 persoane pozitive pe care ar trebui sa le transferam intr-o sectie ATI. Doua dintre ele sunt intubate, iar cadrele medicale fac eforturi uriase sa le salveze. Am anuntat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ca acesti oameni trebuie transferati, dar nu am primit inca niciun raspuns. Speram sa reusim in perioada urmatoare sa extindem aria de Terapie Intensiva cu inca 10 paturi", a declarat Laurentiu Ivanovici, managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, potrivit Adevarul.ro "Noi avem 10 locuri. De o luna si jumatate, in permanenta, aceste paturi au fost ocupate. Avem in asteptare 11 pacienti", a declarat Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" Craiova, potrivit sursei citate.Cadrele medicale de la Spitalul Filantropia, unde sunt internati atat pacienti suspecti, cat si pozitivi, cauta, de asemenea, locuri pentru cei in stare critica.Citeste si: Previziunea sumbra a primarului Dominic Fritz dupa aducerea in spitalele COVID din Timisoara a inca 70 de paturi cu oxigen: "Din pacate vom avea nevoie de ele"