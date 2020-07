Urmarile Covid-19 inca nu sunt pe deplin cunoscute. Din cei peste 500 de pacienti infectati tratati la Timisoara, in jur de 100 inca mai au probleme de sanatate

Andrei Ando, din Arad, a avut o forma moderata de Covid 19.S-a externat la sfarsitul lui aprilie, dupa mai bine de doua saptamani de tratament.Andrei spune ca nu si-a recapatat fortele nici acum, dupa doua luni si jumatate de cand s-a vindecat de Covid., iar activitati simple, pe care altii le fac cu usurinta, pentru el sunt un efort, noteaza Mediafax."Am ramas totusi cu oboseala cronica, cu o lipsa de putere, si, desi imi vine greu sa recunosc asta, pentru ca sunt un ditamai omul, imi este foarte greu sa desfac o sticla de suc, de racoritoare. In rest, mai resimt uneori dureri de spate si simt ca am o rezistenta mai scazuta la efort decat inainte", spune Andrei Ando, pacient din Arad vindecat de coronavirus Ca boala este una cu urmari este un fapt confirmat si de studii.Andrei este totusi norocos. Alti pacienti care au fost infectati se reintorc la spital peste o luna sau chiar doua de la vindecare, pentru ca raman cu leziuni pulmonare.. O parte din pacienti au nevoie de recuperare cardiorespiratorie.Un studiu recent, facut in Italia pe 143 de pacienti, arata ca la doua luni de la primele simptome de Covid 19 mai mult de jumatate dintre ei au spus ca inca simt oboseala, iar in jur de 40 la suta, printre care se numara si pacienti care au fost intubati, au spus ca au dificultati in respiratie."In perioada internarii noi le-am facut imagistica, radiografie si CT si am constat ca exista leziuni pulmonare. O data ce s-au externat ei au continuat sa ia anumite medicamente pe care noi le-am recomandat si i-am chemat la control peste o luna, doua. Au inceput sa vina", a declarat Virgil Musta, medic infectionist la Spitalul Victor Babes din Timisoara.