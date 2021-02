Ursula von der Leyen recunoaste un esec in privinta livrarii vaccinurilor contra COVID-19: "Uniunea Europeana a fost prea optimista"

In Europe, vaccination is gathering pace.



We work as hard as we can to reach our goal: 70% of adult Europeans vaccinated by the end of the summer.



At the same time, we start drawing lessons and preparing for the future.https://t.co/biPGSmtPI8 - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 10, 2021

Von der Leyen insists on EU having 'fair share' of vaccines but admits mistakes were made over Ireland.https://t.co/Ft37gf5bBl pic.twitter.com/4qjHrQimz1 - euronews (@euronews) February 10, 2021

"Noi am subestimat dificultatile legate de productia in masa (...). Am fost prea optimisti si, fara indoiala, prea increzatori in livrarea la timp a dozelor comandate", a recunoscut - din nou - sefa Comisiei in fata eurodeputatilor In urma conceperii rapide a vaccinurilor, "industria trebuie sa se adapteze ritmului fara precedent al stiintei. (...). Avem nevoie de o coordinare sporita in privinta ingredientelor-cheie, este necesar sa crestem puterea capacitatilor (...) pentru a ne asigura ca vom fi in siguranta in iarna, in pofida variantelor", a insistat ea.Comisia - care a negociat precomenzi in numele Celor 27 - este vizata de un foc continuu de critici, in urma unor importante intarzieri in livrarile prmelor trei vaccinuri autorizate in UE, din cauza unor dificultati legate de instalatii de productie din Europa. Unul dintre blocaje priveste moleculele de sinteza (...). Vaccinurile contin pana la 400 de ingrediente, iar productia implica pana la 100 de intreprinderi. Am infiintat un Grup de lucru care sa creasca prouctia (...), cu obiectivul de a identifica problemele si a le rezolva", a anuntat von der Leyen.In paralel cu acest "Grup de lucru", plasat sub conducerea comisarului insarcinat cu Piata Interna Thierry Breton, Bruxellesul urmeaza sa lanseze, in cadrul unei noi agentii - HERA -, un program public-privat care asociaza industria farmaceutica si organisme de cercetare, cu scopul pregatirii in vederea viitoarelor crize sanitare."Batalia impotriva virusului nu este un sprint, este un maraton, care cere rezistenta si tenacitate. Trebuie sa anticipam imediat (...), lansandu-ne planul de pregatire impotriva noilor variante", printr-o consolidare a "secventierii rapide" si "impartatirea sistematica" a datelor, subliniaza ea. Presedinta Comisiei, si-a exprimat "regretul" , in aceasta sesiune plenara a Parlamentului European (PE), cu privire la episodul controversat in care Bruxellesul a dat inapoi de la includerea Irlandei de Nord in mecanismul sau de control al exportului vaccinurilor - care i-au adus furia Belfastului, Dublinului si Londrei."Erori s-au comis in procesul care conduce la decizie, iar eu regret profund acest lucru. Insa, pana la urma, am actionat corect si pot sa va garantez ca aceasta Comisie a mea va face totul pentru a apara pacea in Irlanda de Nord", a declarat Ursula von der Leyen.Presedinta CE a recunoscut esecuri UE in lupta impotriva covid-19 si faptul ca Uniunea a inregistrat intarzieri in campania de vaccinare, scrie Reuters.Ea a fost chemata in fata eurodeputatilor dupa ce a fost criticata dur cu privire la doua puncte - lentoarea distribuirii vaccinurilor impotriva covid-19 - a caror achizitie o coordoneaza - si controlul exporturilor vaccinurilor catre Irlanda de Nord - la care a renuntat din cauza riscului restabilirii unor controale fizice la frontiera intre cele doua Irlande.In urma intarzierii livrarilor vaccinurilor si unui conflict cu laboratorul britanic AstraZeneca, Ursula von der Leyen a anuntat ca 26 de milioane de doze de vaccinuri impotriva covid-19 au fost repartizate intre Cei 27 si ca 70% dintre adultii europeni urmeaza sa fie vaccinati pana la sfarsitul verii."Cu toate acestea, este un fapt ca nu ne aflam azi acolo unde voiam sa fim in lupta impotriva noului coronavirus", a recunoscut ea in Parlamentul European."Am intarziat in aprobarea (vaccinurilor). Am fost prea optimisti cu privire la productia in masa. Poate ca am avut prea multe certitudini cu privire la faptul ca aceste comenzi aveau sa fie efectiv livrate la timp", a spus ea.Von der Leyen a recunoscut ca o serie de erori a condus la decizia cu privire la controlul exporturilor vaccinurilor.Ea a aparat centralizarea comenzilor vaccinurilor impotriva covic-19 de catre Comisie, care a condus, astfel, in opinia sa, la evitarea unei situatii nedrepte, in care cateva tari mari ar fi putut sa profite de puterea lor economica pentru a lua dozele disponibile.Ea considera totodata ca UE nu isi poate permite sa-si precipite procedurile de validare a vaccinurilor impotriva covid-19, in pofida faptului ca acest lucru a condus la intazieri de trei-patru saptamani.UE urmeaza sa implementeze o noua retea de teste clinice, cu scopul de a furniza mai rapid date autoritatilor de reglementare, in afara de infiintarea "Grupului de lucru" insarcinat cu accelerarea productiei vaccinurilor, a anuntat Ursula von der Leyen.