Ursula von der Leyen: "As face vaccinul AstraZeneca fara sa ma gandesc de doua ori"

Remarcile sefei executivului european intervin pe fondul preocuparilor in crestere in legatura cu faptul ca unele comentarii nefavorabile, facute de inalti oficiali europeni, printre care si presedintele francez Emmanuel Macron , au condus la incetinirea administrarii unuia dintre cele trei vaccinuri aprobate in prezent la nivelul UE.Mai devreme luna aceasta, Macron a declarat ca Marea Britanie si-a asumat un risc autorizand atat de repede AstraZeneca. Un studiu oficial german a descoperit dovezi ca, desi eficient, vaccinul are efecte secundare mai severe decat cei doi principali rivali ai sai."As face vaccinul AstraZeneca fara sa ma gandesc de doua ori, la fel ca produsele Moderna si BioNTech/Pfizer", a declarat Ursula von der Leyen publicatiei Augsburger Allgemeine. Acest sprijin pentru vaccinul AstraZeneca este cu atat mai surprinzator din partea ei cu cat intervine la o luna dupa ce Comisia Europeana a intrat intr-o polemica acuta cu AstraZeneca. Comisia i-a reprosat companiei britanico-suedeze ca ar fi dat prioritate Marii Britanii in fata UE in furnizarea vaccinului, ceea ce AstraZeneca a negat.Comisia a fost criticata pentru ritmul lent al vaccinarii in cadrul blocului comunitar cu 27 de membri, criticii spunand ca executivul european nu a reusit sa asigure aprovizionarea cu suficiente vaccinuri in perioada de inceput, in conditiile in care factorii de conducere spera ca datorita vaccinarii sa se poata puna capat pandemiei care a devastat economia continentului.In Germania, unde preferinta pe scara larga pentru vaccinul BioNTech , de conceptie germana, a facut ca un numar in crestere de vaccinuri AstraZeneca sa ramana nefolosite, oficiali si politicieni s-au intrecut in a sugera modalitati de a se asigura ca serurile nu se vor pierde.Senatoarea Elke Breitenbach, membra a comisiei pentru afaceri sociale din Berlin, a propus ca dozele neutilizate sa fie administrate celor 3.000 de persoane fara adapost care traiesc in centre provizorii in capitala germana. 'Nu ar trebui sa-i uitam pe cei care nu au un lobby puternic in spatele lor', a declarat ea pentru Funke Media Group.Ministrul de interne Horst Seehofer a declarat anterior ca vaccinurile neutilizate ar trebui sa ajunga la politie