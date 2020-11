Testele antigen ar putea fi folosite si in afara UPU. Specialistii din Sanatate cauta o metoda prin care acestea sa nu fie compromise

Ministrul Sanatatii spune ca aceste teste vor putea fi folosite si in afara Unitatilor de primiri Urgente, insa acest aspect trebuie reglementat si adaptat."In Romania, testele rapide antigen sunt folosite in prezent pentru triajul simptomaticilor in unitatile de primiri urgente si in compartimentele de primiri urgente, avand in vedere necesitatea de a descongestiona cat mai rapid, dar si in siguranta, aceste zone. Aceasta decizie a fost adoptata conform recomandarilor OMS si ECDC si sustinuta de Comisia de management clinic si epidemiologic al infectiei COVID a Ministerului Sanatatii.Pentru a creste accesul populatiei la diagnostic, Ministerul Sanatatii incurajeaza extinderea utilizarii acestui tip de testare, dar intr-un cadru reglementat, in conformitate cu recomandarile organismelor internationale OMS si ECDC si in beneficiul superior al persoanelor testate si al populatiei generale", se arata intr-un comunicat al ministerului.In acest context, la cererea ministrului Sanatatii, Nelu Tataru , experti din cadrul Ministerului Sanatatii, ai ANMDM, INSP impreuna cu reprezentantii Colegiului Farmacistilor lucreaza la adaptarea legislatiei nationale actuale, astfel incat comercializarea si utilizarea testelor rapide antigen sa se realizeze in conditii adecvate. Noul demers legislativ va completa eventuale discontinuitati ale legislatiei actuale, atat pentru aceste teste, cat pentru alte dispozitive medicale, in cazul in care este necesar."A avut loc o prima intalnire a expertilor pentru identificarea solutiilor de utilizare a testelor rapide in afara UPU/CPU, intr-un cadru reglementat si adaptat. Testarea trebuie realizata in deplina siguranta pentru persoana testata si pentru ca sa existe beneficiu pentru sanatatea publica, rezultatul trebuie raportat, monitorizat si cuantificat", a declarat ministrul Tataru.Conform recomandarilor ECDC, testele rapide antigen au o capacitate mai redusa de a identifica persoanele bolnave, comparativ cu testarea RT -PCR si sunt recomandate pentru utilizare numai in anumite conditii si de catre profesionisti. In mod particular aceste teste sunt destinate pentru a fi utilizate numai de catre profesionisti, ceea ce inseamna ca se recomanda ca prelevarea probei si interpretarea rezultatelor sa se faca de catre personal medical calificat. Daca testele rapide nu sunt utilizate de catre profesionisti, asa cum producatorul mentioneaza in instructiunile de utilizare, rezultatele pot fi compromise.Desi acestea nu pot fi vandute in farmaciile din Romania, ele se gasesc online la preturi si pachete care mai de care mai ofertante.Citeste si: