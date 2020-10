Un vaccin anti-COVID dezvoltat de o companie indiana a primit unda verde pentru faza a treia a studiilor clinice

Covaxin, vaccinul dezvoltat de Bharat Biotech, cu sediul la Hyderabad, in colaborare cu Consiliul Indian de Cercetare Medicala (ICMR), se afla printre numerosii candidati la un vaccin anti-COVID aflati in diferite faze ale studiilor clinice la om in intreaga lume.Un grup de experti din cadrul Drugs Controller General of India (DCGI) a recomandat intrarea Covaxin in faza a treia a studiilor clinice, dupa evaluarea datelor din primele doua faze si a unui studiu pe animale, a informat un purtator de cuvant al autoritatii de reglementare.Studiile din faza a treia implica testarea pe mii de persoane.Cu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, India este una dintre tarile cele mai afectate de COVID-19, fiind depasita ca numar de contagieri doar de Statele Unite, cu 8 milioane de cazuri.Desi numarul de cazuri noi de COVID-19 cunoaste un trend descendent in India, tara a raportat peste 50.000 de contagieri noi si peste 600 de decese zilnic in cursul lunii octombrie.De asemenea, multi se tem ca numarul de contaminari va creste in timpul perioadei de varf a sezonului de festivaluri din lunile octombrie si noiembrie.Ministrul indian al Sanatatii, Harsh Vardhan, a declarat ca guvernul se asteapta ca unul sau mai multe vaccinuri sa fie gata pana la inceputul anului 2021 si lucreaza la planuri pentru distribuirea acestora.