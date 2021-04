Romanii nu mai vor sa se vaccineze cu AstraZeneca. Peste 66.000 de locuri au ramas neocupate. Doar 20 de doze Pfizer disponibile in toata tara

La nivel national insa, mai sunt disponibile doar 68.355 de locuri pentru programare, cele mai multe pentru serul produs de AstraZeneca. Potrivit datelor centralizate in prezent mai sunt libere la nivel national 66.040 pentru vaccinul AstraZeneca, 2.266 pentru Moderna si doar 20 pentru Pfizer.Locuri disponibile pentru vaccinul Pfizer mai erau duminica la orele pranzului in Timis, dar situatia este in dinamica, astfel ca dozele pot fi alocate doritorilor in decurs de cateva ore.Tot in centrele de vaccinare din judetul Timis se gasesc cele mai multe locuri disponibile, 12.025 in total, dintre care 11 434 sunt pentru AstraZeneca. De asemenea, Brasovul si Clujul dispun de peste 5000 de locuri libere fiecare pentru imunizare, dar tot cu serul de la compania Astra Zeneca. In Ilfov, unde rata de infectare a fost constant cateva saptamani la rand peste 7 cazuri la mia de locuitori, mai sunt disponibile doar 783 de locuri pentru imunizare cu vaccine Astra Zeneca.Pentru cei care doresc sa se imunizeze cu vaccinul Moderna, pot sa se programeze la Tulcea, unde sunt disponibile in prezent peste 400 de doze din acest tip de ser, la Suceava, unde sunt libere 140 de doze, la Timisoara, unde sunt putin peste 500 de doze de Moderna disponibile.La cel mai mare centru de vaccinare din tara, Complexul Romexpo din Capitala, nu mai sunt locuri disponibile, iar pe lista de asteptare sunt inscrise 4476 de persoane care doresc sa se imunizeze.