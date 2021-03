Vaccinul AstraZeneca isi schimba numele. Modificarea a fost aprobata de Agentia Europeana a Medicamentului

Vaccinul care a fost tinta mai multor controverse dupa aparitia unor cazuri de tromboza in urma imunizarii este in continuare aprobat pentru a fi folosit in Uniunea Europeana, potrivit Le Point. Are o eficienta de 76% , cu toate ca, dupa primele studii, compania anuntase un procent de 85%.La inceputul lunii martie, mai multe tari din Uniunea Europeana si nu numai au suspendat utilizarea serului, dar au reluat-o dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului a decis ca vaccinarea nu are legatura cu aparitia cheagurilor de sange.