O companie israeliana va dezvolta un vaccin contra COVID-19 care se administreaza oral. "Oamenii s-ar putea vaccina singuri, acasa"

Oramed Pharmaceuticals Inc. a anuntat in cursul weekendului un parteneriat cu compania indiana Premas Biotech pentru a dezvolta noul vaccin oral. Acesta se bazeaza pe tehnologia "POD" de administrare orala a Oramed si pe tehnologia de vaccinare a Premas, potrivit Jerusalem Post, citat in Hotnews.ro Tehnologia Oramed ar putea sa fie folosita pentru a administra oral ai multe terapii bazate pe proteine care, in mod normal, se administreaza prin injectare. Un vaccin oral COVID-19 ar elimina mai multe bariere din calea distribuirii rapide si pe scara larga, posibil deschizand calea ca persoanele sa se poata vaccina singure acasa. Desi usurinta administrarii este in prezent critica pentru a accelera ratele de inoculare, un vaccin oral ar putea deveni si mai valoros in cazul in care un vaccin COVID-19 ar fi recomandat anual ca si un vaccin antigripal standard", a declarat CEO-ul Oramed, Naday Kidron.Vaccinul ar putea sa fie transportat la temperatura de frigider sau chiar depozitat la temperatura camerei.