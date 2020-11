Ce efecte are vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford in cazul varstnicilor: "Suntem incantati cu adevarat de aceste rezultate"

Rezultatele promitatoare ale studiului clinic de faza a doua au fost publicate joi in revista de specialitate The Lancet.Studiul, care a reunit 560 de adulti sanatosi, dintre care 240 cu varste de peste 70 de ani, a constatat ca vaccinul este sigur si declanseaza o reactie imunitara similara atat pentru persoanele cu varste de peste 56 de ani cat si pentru cele cu varste de 18-55 de ani.Persoanele cu varste mai inaintate prezinta "un risc semnificativ" de a dezvolta forme grave de Covid-19, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care citeaza imunitatea mai scazuta si posibilele afectiuni cronice. Cu toate acestea, persoane de toate varstele risca sa contracteze virusul.AstraZeneca, care colaboreaza cu Universitatea Oxford, a anuntat anterior ca date interimare au aratat ca vaccinul experimental provoaca o reactie a sistemului imunitar la adulti tineri si varstnici."Suntem incantati cu adevarat de aceste rezultate. In acest studiu am...incercat sa analizam reactiile imunitare la adultii mai in varsta si sa raspundem intrebarii daca sistemul imunitar are o capacitate mai scazuta de reactie pe masura ce imbatranim, a declarat profesorul Andrew Pollard, seful echipei studiului clinic pentru vaccin de la Oxford.Pollard a mai spus ca "aceste prime date sunt cu adevarat incurajatoare...arata ca obtinem reatii foarte bune ale sistemului imunitar - chiar si la peste 70 de ani, ceea ce pare similare cu cele ale adultilor tineri".Vaccinul candidat dezvoltat de Oxford provoaca foarte putine reactii adverse si a declansat reactii ale unor parti ale sistemului imunitar la toate grupele de varsta, la doze scazute si standard.Rezultatele preliminare au aratat ca vaccinul, ChAdOx1 nCoV-19, a declansat o reactie a celulelor T in decurs de 14 zile de la prima doza si o reactie a anticorpilor in 28 de zile de la doza de rapel (revaccinare).Cercetatorii se asteapta ca reactia celulelor T sa joace un rol in imunitatea pe termen lung impotriva virusului.Dr. Maheshi Ramasamy, co-autor al studiului clinic al Universitatii Oxford, a spus ca reactia anticorpilor si a celulelor T la adultii varstnici este "puternica" si "incurajatoare"."Populatiile expuse celui mai ridicat risc de a face o forma grava de Covid-19 inclus persoane cu afectiuni preexistente si adulti varstnici. Speram ca acest lucru inseamna ca vaccinul nostru va ajuta la protejarea celor mai vulnerabili oameni din societate, dar sunt necesare noi cercetari inainte de a fi siguri", a spus Ramasamy.Autorii studiului au aratat ca rezultatele lor pot fi incurajatoare daca reactiile imunitare constatate vor fi asociate cu protejarea impotriva infectiilor cu Covid-19.Studiul clinic de faza a doua nu a evaluat eficacitatea vaccinului, fiind in curs un studiu clinic de faza a treia pentru a confirma acest lucru.Rezultatele sunt asteptate in acest an, in functie de rata de infectare din comunitatile unde are loc studiul clinic.Autorii au mentionat unele limitari ale studiului clinic de faza a doua, intre care faptul ca participantii din grupa de varstnici au varste de 73-74 de ani, putin afectiuni cronice, iar majoritatea sunt albi si nefumatori.Persoane din diverse medii, tari si etnii au fost incluse in studiul de faza a treia.Doi alti producatori de vaccinuri au anuntat rezultate incurajatoare ale studiilor clinice de faza a treia.Pfizer si BioNTech au anuntat miercuri, in urma unei analize finale, ca vaccinul lor pentru Cobvid-19 are o eficacitate de 95% de prevenire a infectarii. Compania de biotehnologie Moderna a anuntat la inceputul acestei saptamani ca, potrivit rezultatelor preliminare ale studiului sau clinic de faza a treia, vaccinul sau pentru noul coronavirus are o eficacitate de 94,5%.