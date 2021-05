Vaccinurile contra COVID-19 ofera o protectie mai mare decat imunizarea prin boala. Cum raspunde sistemul imunitar la cele doua variante

Acesta este motivul pentru care Anthony Fauci a lansat un apel si i-a indemnat pe oamenii din lumea intreaga sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19, deoarece serurile dezvoltate contra acestei boli au o "eficienta ridicata". Expertul american a facut aceste declaratii intr-o conferinta de presa privind pandemia organizata la Casa Alba. Vaccinurile sunt mai bune decat raspunsul (imunitar) traditional obtinut impotriva unei infectii naturale", a insistat Anthony Fauci.El a dezvaluit in acest sens si ca persoanele care au primit un vaccin avand la baza tehnologia ARN mesager, precum cele create de companiile Pfizer si Moderna, produc de zece ori mai multi anticorpi decat cei dezvoltati de persoanele care s-au vindecat de COVID-19.Expertul american a sustinut aceasta idee prezentand o serie de grafice si a precizat ca atunci cand o persoana este infectata si apoi se vaccineaza raspunsul imunitar creste vertiginos, iar persoana vaccinata dezvolta o mai buna protectie impotriva noilor variante de coronavirus aflate deja in circulatie , precum cea sud-africana.In prezent exista trei vaccinuri autorizate in regim de urgenta in Statele Unite: cele dezvoltate de Pfizer si Moderna, care necesita administrare in doua doze, si cel in doza unica produs de Janssen pentru grupul Johnson&Johnson.Vaccinurile de la Pfizer si Moderna utilizeaza tehnologia ARN mesager, un fel de cod pe care vaccinul il preda celulelor. Acest cod serveste ca manual de instruire pentru ca sistemul imunitar al persoanei vaccinate sa invete sa recunoasca coronavirusul si sa il atace.Vaccinurile de la Johnson&Johnson si AstraZeneca utilizeaza un adenovirus, reprezentand un virus "dezactivat" care trimite instructiuni organismului unei persoane pentru a combate COVID-19.Statele Unite sunt tara cea mai afectata de pandemie, cu peste 32,5 de milioane de cazuri si peste 578.000 de decese, potrivit Universitatii Johns Hopkins.Conform datelor publicate de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), mai mult de 106 milioane de americani au fost complet vaccinati, iar peste 147 de milioane au primit cel putin o doza de vaccin.