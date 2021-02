Scandalul "vaccinurilor pentru VIP" din Argentina. 70 de persoane au fost imunizate preferential, dezvaluie reprezentantii ministerului Sanatatii

Pe lista se afla presedintele Alberto Fernandez si membrii cabinetului sau, precum si ministrul economiei, Martin Guzman, ambasadorul Argentinei in Brazilia, fostul presedinte Eduardo Duhalde, sotia sa si copiii lor, precum si oficiali care nu se incadrau in categoria populatiei tinta pentru primele 1,8 milioane de doze de vaccin primite in tara. Personalului din domeniul sanatatii i s-a acordat prioritate pentru vaccinare, iar administrarea vaccinului la persoanele cu varsta peste 70 de ani in provincie si peste 80 de ani in Buenos Aires abia a inceput.Scandalul a izbucnit vinerea trecuta cand un jurnalist a declarat la un post de radio ca, pe baza prieteniei sale cu fostul ministru al sanatatii Gines Gonzalez Garcia, nevoit ulterior sa demisioneze, el a fost vaccinat in incinta ministerului de catre personalul spitalului public din publicul din Buenos Aires posedand 3.000 de doze.Marturisirea sa a declansat un val de reactii si pe retelele de socializare a aparut hashtag-ul #vacunasvip (vaccinuriVIP)."Aceste 3.000 de doze de vaccin nu au fost in niciun caz la discretia ministerului", a declarat luni noul ministru al sanatatii, Carla Vizzotti.Argentina, tara cu 44 de milioane de locuitori, are peste doua milioane de cazuri de COVID-19 pentru 51.000 de decese.Pana in prezent, tara a primit 1,22 milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V si 580.000 de doze de Covishield de la Indian Serum Institute, rezultat dintr-un transfer de tehnologie de la AstraZeneca.Guvernul se asteapta sa primeasca "in zilele urmatoare" un milion de doze din vaccinul chinezesc Sinopharm, aprobat de urgenta duminica de Ministerul Sanatatii.Circa 13 plangeri impotriva fostului ministru al sanatatii au fost depuse luni in instanta , insa Carla Vizzotti a negat existenta "vaccinurilor VIP" in cadrul ministerului sau."Ideea ca exista un vaccinator VIP in cadrul Ministerului Sanatatii este falsa. Ceea ce s-a intamplat a fost o situatie deosebita, 10 persoane au fost vaccinate, iar presedintele a luat masurile necesare", a declarat ea.