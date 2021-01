Vaccinarea anti-COVID-19 se extinde, de luni, in tara in 90% din cele 370 de centre destinate personalului medical

* UPDATE ORA 18:01 Campania de vaccinare anti-COVID/ 11.912 de persoane - imunizate in ultimele 24 de oreComitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 11.912 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.Potrivit unui comunicat transmis luni, pana in prezent au fost vaccinate impotriva COVID-19 un numar de 25.508 de persoane.La cei vaccinati in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10 reactii comune si minore, dintre care o reactie de tip local si noua reactii generale.* UPDATE ORA 18:01 Centrul de vaccinare COVID-19 din Spitalul Militar Central este operationalCentrul de vaccinare impotriva COVID-19 din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC) din Capitala a devenit operational incepand de luni, iar conform datelor colectate pana in prezent, peste 70% din personalul unitatii medicale opteaza pentru a se vaccina.Potrivit unui comunicat de presa al institutiei medicale, primele 30 de doze de vaccin au sosit deja si sunt planificate pentru administrare.* UPDATE ORA 17:17 Bistrita-Nasaud: Mai putin de jumatate dintre angajatii de la Ambulanta au anuntat ca se vaccineaza anti-COVIDMai putin de jumatate dintre cei 170 de angajati ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud si-au exprimat, pana in prezent, acordul de vaccinare impotriva COVID-19, potrivit datelor comunicate luni de catre managerul acestei institutii, Annabella Muzsi.Este vorba despre 74 de salariati, care reprezinta 43,5% din totalul personalului, primii opt fiind vaccinati in data de 31 decembrie 2020, iar restul urmand sa se vaccineze in aceasta saptamana.Printre cei care si-au dat acordul pentru a primi vaccinul anti-COVID se numara si salariati care in trecut au fost testati pozitiv la SARS-CoV-2.* UPDATE ORA 16:47 Covasna: 375 de doze de vaccin anti-COVID-19, distribuite celor cinci spitale din judetUn numar de 375 de doze de vaccin anti-COVID-19 au ajuns luni, 4 ianuarie 2021, in judetul Covasna si au fost distribuite celor cinci spitale in care au fost infiintate centre de vaccinare pentru imunizarea cadrelor medicale. Potrivit sursei citate, prima persoana vaccinata a fost Halasz Csilla, asistenta medicala in cadrul sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe.