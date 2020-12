Campania de vaccinare anti-COVID-19, discutata cu oficialii cultelor religioase. Mesajul de final: "Vaccinarea este gratuita, voluntara, sigura"

Autoritatile apreciaza ca, fiind o actiune de masa si de maxim interes public, vaccinarea trebuie sa antreneze toate cultele religioase din Romania, rolul acestora fiind de a informa corect populatia. Astfel, cetatenilor treuie sa le ajunga mesajul ca vaccinarea este gratuita, voluntara, sigura, fiind un drept, nu o obligatie."Marti, 14 decembrie 2020, reprezentantii autoritatilor publice cu atributii in combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2 si in implementarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 si reprezentantii cultelor religioase au participat la o videoconferinta organizata de catre Secretariatul de Stat pentru Culte. Ideea centrala a dezbaterii a fost aceea ca, fiind o actiune de masa si de maxim interes public, vaccinarea trebuie sa antreneze toate cultele religioase din Romania, inca din fazele timpurii ale acestui demers", a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19.Printre participanti s-au numarat: Raed Arafat , Secretar de Stat, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta; Gheorghe Sorescu, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne; Sergiu Nistor, Consilier Prezidential pentru cultura, culte si minoritati; Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte; Colonel dr. Valeriu Gheorghita, Presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV); Dr. Andrei Baciu, Secretar de Stat, Ministerul Sanatatii si vicepresedintele CNCAV.In debutul reuniunii, Colonel dr. Valeriu Gheorghita, Presedintele CNCAV, a prezentat detaliile strategiei de vaccinare impotriva COVID-19, precum si principiile organizarii acesteia in Romania."A mentionat faptul ca, prin aceasta strategie, Romania isi propune sa asigure accesul la vaccinare in conditii de siguranta, eficacitate si echitate pentru prevenirea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 si limitarea pandemiei de COVID-19 pe teritoriul tarii. Astfel, discutiile s-au axat pe rolul cultelor religioase in informarea cetatenilor cu privire la campania de vaccinare impotriva COVID-19, precum si pe necesitatea unui dialog constant intre cultele religioase si reprezentantii statului, dialog necesar pentru succesul campaniei de vaccinare", se mai arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca "informarea corecta a populatiei cu privire la unele aspecte precum caracterul voluntar, gratuit si sigur al actului de vaccinare, a faptului ca acesta este un drept, si nu o obligatie, este, de asemenea, esentiala pentru succesul campaniei"."S-a apreciat utilitatea Platformei de Dialog dintre cultele religioase si reprezentantii statului, aceasta urmand sa devina un instrument de comunicare si pe subiectul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. De asemenea, s-a agreat organizarea unor asemenea intalniri cu o anumita periodicitate, pentru a consolida un cadru institutional al dialogului", au mai transmis reprezentantii Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19.Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea Prim-ministrului.Presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghita, afirma ca, in cazul in care autorizatia pentru vaccinul Pfizer-BioNTech va fi eliberata in 23 decembrie, primele doze ar putea fi livrate in Romania intre Craciun si Anul Nou. El mentioneaza ca este vorba despre o transa simbolica, de aproximativ 10.000 de doze, destinate personalului medical.Citeste si: Restrictii foarte dure in Londra si imprejurimi, pe fondul pandemiei de COVID-19. Ce va fi interzis cu desavarsire