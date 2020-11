Germania ar putea incepe campania de vaccinare impotriva COVID-19 din decembrie

Restrictii pana la 20 decembrie

"Exista motive de optimism cu privire la aprobarea unui vaccin in Europa anul acesta", a declarat ministrul in timpul interviului acordat luni, 23 noiembrie."Iar noi putem incepe vaccinarea imediat", a adaugat el.Jens Spahn precizeaza ca a cerut landurilor sa dispuna de centre de vaccinare cel mai tarziu la jumatatea lui decembrie si ca acest proces a inceput."Prefer sa am centre de vaccinare pregatite cu cateva zile mai devreme in loc (sa am) un vaccin autorizat care nu este folosit imediat", spune el.Germania si-a asigurat 300 de milioane de doze de vaccin prin interndiul Comisiei Europene (CE), contracte de achizitionare si optiuni de achizitionare, subliniaza ministrul, adaugand ca este un numar mai mult decat suficient si ca ar putea trimite doze si altor tari.Pe de alta parte, Germania si-ar putea inaspri si prelungi masurile in vederea opririi epidemiei covid-19 - pana la 20 decembrie -, potrivit unor oficiali politici si unui proiect in acest sens, pe care Reuters scrie ca l-a consultat duminica.Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa discute miercuri despre acest subiect cu ministrii-presedinti ai celor 16 landuri din tara.Germania a impus la 2 noiembrie o izolare partiala pe o perioada de o luna, cu scopul de a opri al doilea val al epidemiei, care afecteaza o mare parte a Europei, insa numarul infectarilor nu scade."Totul arata ca restrictile actuale trebuie sa fie prelungite o vreme dupa 30 noiembrie", a declarat pentru tabloidul Bild am Sonntag (BamS).ministrul Finantelor Olaf Scholz.Barurile si restaurantele au fost inchise, insa scolile si magazinele au ramas deschise. Adunarile private sunt limitate la maximum zece persoane provenind din doua familii.Potrivit proiectului, aceasta restrictionare a adunarilor ar urma sa fie insaprita la cinci persoane.Ministrul-presedinte al Bavariei Markus Soeder evoca, in BamS, o prelungire cu trei saptamani a actualelor masuri, pana la 20 decembrie."Valul a fost spart, insa, din nefericire, numarul noilor contaminari nu scade. In schimb, unitatile de terapie intensiva continua sa fie luate cu asalt", a declarat el.Cinematografele, barurile si restaurantele urmeaza, apreciaza el, sa ramana inchise, iar focurile de artificii si alcoolul sa fie interzise de Anul Nou in marile piete publice.