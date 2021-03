Prefectul Capitalei: Pentru vaccinare se pot depasi orele in care nu e permisa circulatia

"In marile magazine de tip mall se instituie obligativitatea de a respecta o cota de 7 metri patrati pentru fiecare persoana. Se face precizarea ca pentru vaccinare se pot depasi orele prevazute pentru deplasarea in afara locuintei. (...) Magazinele respecta programul stabilit, pana la 18,00 in zilele de vineri, sambata si duminica, masura urmand sa fie aplicata de maine, urmand sa respecte si incarcarea de o persoana pe 7 metri patrati. In piete regula este sa foloseasca la jumatate capacitatea de persoane care le pot deservi. (...) Si terasele se vor inchide (n.r. la ora 18,00). De asemenea, se pastreaza masurile care erau deja in vigoare prin ultima hotarare 15/CMBSU, ele au fost reluate si in aceasta hotarare pentru a fi masurile unitar intr-un singur document si sa fie mai usor de urmarit", a afirmat Alina Stoica sambata, dupa sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.El a aratat ca daca incidenta depaseste 7,5 la 1.000 de locuitori se vor aplica pentru restul zilelor orele valabile pentru sfarsitul saptamanii. Astfel, ar urma sa se interzica circulatia in intervalul orar 20,00 - 5,00 si sa se reduca programul operatorilor economici pana la ora 18,00 pe toata saptamana."Vom face din nou o hotarare CMBSU pentru a pune in aplicare", a mai spus prefectul Capitalei.Alin Stoica a mai aratat ca sunt vizate si masuri pentru prevenirea aglomeratiei in mijloacele de transport in comun."Pentru transportul in comun - obligativitatea ca toti calatorii sa fie informati despre necesitatea de a purta masca. La STB se prevede obligativitatea respectarii circuitului de intrare pe usa din fata si iesirea pe usa din spate, urmarirea in timp real a aglomeratiei. La Metrorex , de asemenea, trebuie urmarita aglomerarea si calatorii trebuie indrumati si informati in asa fel incat sa se evite aglomerarea. (...) STB va face eforturi sa urmareasca cu forte proprii, adica prin oameni, daca se aglomereaza sau nu mijloacele de transport. (...) Ne-am gandit sa fie mijloacele de transport cat mai putin aglomerate si asta ramane la latitudinea STB sa aplice marja respectiva. Daca vom constata ca sunt aglomerate, atunci vom incerca sa si normam", a precizat prefectul.Noile masuri sunt dispuse in Capitala incepand de duminica, pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi reevaluate la finalul acesteia sau la atingerea pragului de 7,5/1.000 de locuitori. In Bucuresti rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 la 14 zile este sambata de 6,88 la 1.000 de locuitori.Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22,00-5,00 in zilele de luni pana joi, si in intervalul orar 20,00-05,00 in zilele de vineri, sambata si duminica. Exceptiile sunt deplasarile in interes profesional, pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata, achizitionarea de medicamente, deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit, pentru asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau deces , in aceste cazuri fiind prevazuta obligatia prezentarii autoritatilor abilitate o declaratie pe proprie raspundere, completata in prealabil.Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia sarbatorii Pesah se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, duminica, in intervalul orar 20,00-22,00. Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Pastelui Catolic, se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in perioada 3-4 aprilie, in intervalul orar 20,00-02,00.Programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si /sau deschise, publice si/sau private se poate desfasura in intervalul 05,00 - 18,00 in zilele de vineri, sambata si duminica. In zilele de luni - joi, programul poate fi desfasurat in intervalul orar 05,00 - 21,00, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1.000 locuitori. Prin exceptie de la aceste prevederi operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu. Fac exceptie si unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii cu activitate de livrare la domiciliu si in domeniul rutier persoanele care utilizeaza autovehicule cu capacitate mai mare de noua locuri pe scaune.Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum si in interiorul altor spatii publice inchise care au acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin doi pereti, indiferent de faptul ca sunt constructii cu caracter temporar sau permanent.Potrivit hotararii CMBSU, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, cu exceptia deservirii persoanelor cazate in interiorul acestor unitati, este interzisa.Este permisa prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, precum si in spatiile publice daca au un tavan si un singur perete cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.Prin hotararea CMBSU se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise, in domeniul salilor de sport/fitness. Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci. Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, cu exceptia desfasurarii activitatii de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri si loz, cu respectarea masurilor de protectie sanitara. Este interzisa organizarea si desfasurarea activitatii cu publicul in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in. Este interzisa organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale.Prefectura Capitalei precizeaza ca in ceea ce priveste cabinetele medicale, inclusiv stomatologice, acestea nu sunt afectate de reducerea programului operatorilor economici.De asemenea, institutia arata ca scoaterea animalelor de companie in fata locuintei este permisa, cat timp persoana nu se deplaseaza in nicio alta parte si prezinta dovada ca locuieste in imobilul in fata caruia se afla."Victimele violentei familiale se pot deplasa la sectiile de politie sau la centrele de primire, ca de altfel orice persoana care este in situatia de a fi nevoita sa iasa din casa pentru a-si proteja viata sau integritatea fizica, a sa sau a persoanelor pe care le are in grija", mai precizeaza Prefectura Capitalei.