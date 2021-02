Vaccinarea profesorilor ar putea incepe din aceasta saptamana

"Din analiza facuta astazi, 21 februarie, impreuna cu CNACAV, rezulta ca este posibil ca vaccinarea prioritara a personalului din sistemul de invatamant sa demareze chiar in aceasta saptamana. O decizie se va lua in cursul zilei de maine (luni - n.r.) si va fi anuntata de CNACV. Ministerul Educatiei apreciaza in mod deosebit eforturile facute de catre CNACV in acest sens", se arata intr-o informare a Ministerului Educatiei.Potrivit sursei citate, pentru programare va trebui ca fiecare inspectorat scolar judetean si fiecare universitate sa furnizeze cat mai repede catre DSP listele nominale cu personalul din invatamant care doreste sa se vaccineze in aceste centre dedicate (grupat in functie de varsta, sub si peste 55 ani)."Operatiunea va dura circa o saptamana. Locatiile centrelor locale de vaccinare prioritara a personalului din invatamant sunt deja cunoscute (spre exemplu, pentru Bucuresti, se are in vedere organizarea a 22 de linii de vaccinare in complexul ROMEXPO)", afirma Ministerul Educatiei.Pana in prezent s-au vaccinat 42.000 angajati ai sistemului de invatamant , din care 21.000 au facut si rapelul. Acest numar nu include personalul din invatamantul superior medical - personal care, desi este angajat in sistemul de invatamant, a fost inregistrat la vaccinare in categoria "personal medical", a mai precizat institutia."In acest moment, in platforma de vaccinare s-au inregistrat 128.817 angajati din sistemul de invatamant (fara medicii din invatamantul superior medical)", a mai precizat Ministerul Educatiei.