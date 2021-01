Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Italia va fi disponibil din septembrie: "Prima faza abia a fost incheiata"

Se vor investi 81 de milioane de euro

Palau a anuntat intr-un interviu televizat ca "este posibila administrarea a catorva milioane de doze ale vaccinului dezvoltat de Reithera incepand din septembrie".Potrivit lui, la acestea se vor adauga alte 200 de milioane de doze de vaccin pe care Italia le-a comandat de la alte companii farmaceutice, a caror livrare a fost intarziata.Pentru ca vaccinul de la Reithera sa fie disponibil, a precizat Palau, "avem nevoie de cateva luni in plus pentru ca faza 1 de abia a fost incheiata, iar la fazele 2-3 vor participa zeci de mii de persoane."Din acest motiv, acest vaccin "nu este util in aceasta faza critica, dar cu siguranta va fi mai tarziu", a explicat el. De asemenea, "avem o companie italiana capabila sa realizeze alte aporturi", a precizat Palau.Italia a anuntat marti ca va investi 81 de milioane de euro pentru dezvoltarea acestui vaccin.Pe de alta parte, in fata intarzierii livrarilor dozelor de vaccin de la companiile Pfizer si AstraZeneca, guvernul italian s-a vazut obligat sa reprogrameze planul de vaccinare si sa-si revizuiasca tintele propuse.Ministrul adjunct al sanatatii, Pierpaolo Sileri, a explicat ca intarzierile din livrarile vaccinului companiei Pfizer vor provoca amanari de pana la patru saptamani pentru persoanele de peste 80 de ani si de intre 6 - 8 saptamani pentru restul populatiei.Sileri a precizat ca dozele pe care le va primi Italia in urmatoarele saptamani ar trebui sa fie suficiente pentru a completa etapa de vaccinare din primavara si pentru rapelul administrat personalului sanitar si rezidentilor din casele de batrani.La o luna de la inceperea campaniei de vaccinare, Italia a administrat 1.543.338 de doze; 241.858 de persoane au primit atat prima doza cat si cea de-a doua doza de vaccin.