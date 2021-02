Studiu important in Marea Britanie: Vaccinul anti-Covid 19, dezvoltat de Oxford si AstraZeneca, va fi testat pe copii

Cercetatorii vor folosi 300 de voluntari pentru a stabili daca serul - cunoscut sub numele ChAdOx1 nCoV-19 - produce un raspuns imun puternic la copiii cu varste cuprinse intre 6 si 17 ani. Vaccinul dezvoltat de Oxford si AstraZeneca este unul dintre cele trei aprobate pentru utilizare in Marea Britanie si in Uniunea Europeana, alaturi de cele realizate de Pfizer/BioNTech si Moderna.Serul Oxford/AstraZeneca a fost aprobat pentru utilizarea in cazul persoanelor cu varste de peste 18 ani, in doua doze, administrate la o distanta de 4 pana la 12 saptamani.A rezultat recent ca este mai putin eficient in a oferi imunitate in fata unor tulpini ale noului coronavirus Profesorul Andrew Pollard, cercetator-sef in cadrul studiului pentru vaccinul Oxford, a spus: "Avand in vedere ca cei mai multi copii sunt oarecum neafectati de coronavirus si este putin probabil sa se simta rau infectati fiind, este important sa stabilim nivelul de siguranta si raspunsul imun al vaccinului la copii si tineri. Prin aceste noi studii vom afla mai multe privind controlarea SARS-CoV-2 la aceste grupe de varsta".Dezvoltarea acestui vaccin a inceput in primele luni ale anului 2020, a fost testat pe primul voluntar in luna aprilie si, de atunci, mii de oameni au fost implicati in testele clinice.In dezvoltarea vaccinului a fost utilizat virusul gripei comune care infecta cimpanzeii si care a fost modificat genetic.El a fost modificat astfel incat sa nu cauzeze o infectie la oameni si sa poarte modelul unei parti a coronavirusului, cunoscuta ca proteina spike. Odata ajuns in organism, incepe sa produca proteine spike ale coronavirusului pe care sistemul imunitar le recunoaste ca amenintare si incearca sa le distruga. Apoi, cand sistemul imunitar va intra in contact cu virusul real, va sti exact cum trebuie sa actioneze.