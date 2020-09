Vaccinul anti-COVID ar putea sa nu mai fie eficient dupa un sezon sau doua. Explicatia unui biolog

Acesta a subliniat fapul ca, tocmai de aceea, este important ca mai ales in zonele foarte aglomerate, sa se incetineasca propagarea virusului, astfel ca el sa nu se replice de foarte multe ori, potrivit Digi24 Biologul a explicat care este diferenta dintre mutatia si tulpina unui virus."Mutatia este fenomenul prin care ceva in lantul moleculei de ADN a virusului se schimba, capata alte informatii care se ataseaza catenei. Asta il face sa-si schimbe parametrii. Survin multe mutatii cand virusul se replica. Cu cat are mai multi indivizi pe care sa se replice si mai multa baza genetica umana, cu atat mai mult sufera mai multe mutatii.Biologul explica faptul ca virusul incearca sa se adapteze tocmai in scopul de a se propaga cat mai eficient. De aceea, pe termen lung, se vor selecta acele tulpini virale, specii, solutii care nu sunt atat de agresive cu gazdele. Este in interesul reproducerii virusului sa se poata reproduce cat mai mult. "Daca isi ucide gazda, aceasta oportunitate, sa ii spunem asa, dispare".Structura de baza a ADN-ului viral ramane la fel, ramane acea amprenta care ii da caracteristica de specie, dar o parte din codul de functionare al sau, celulele in care intra, se schimba si atunci apar tulpini virale noi. Produce aceleasi efecte in organism, dar are, fie alte cai de intrare, fie alte grupe de celule pe care le afecteaza", a precizat biologul.El a spus ca exista unele particularitati ale virusului care il fac identificabil daca nu se schimba foarte mult."Daca se schimba o serie din particularitati, este posibil ca un vaccin x sa nu mai fie atat de eficient si asta depinde si de modul lui de actiune - poate genera direct anticorpi, cu memorie de scurta durata, fie o garnitura de celule care sa recunoasca virusul si care reprezinta o memorie de mai lunga durata", a afirmat Razvan Popescu Mirceni.Totodata, biologul spune ca tot ce inseamna mutatie face virusul sa isi schimbe acesti parametri, astfel ca, exista riscul ca un anume vaccin sa nu mai fie eficient dupa un sezon sau doua."Asta depinde de cat de mult a ajuns virusul sa se replice. Si atunci, cu atat este mai important, mai ales in zonele foarte aglomerate, sa se reuseasca incetinirea propagarii lui. Este important ca virusul sa nu se replice de foarte multe ori", a declarat biologul Razvan Popescu Mirceni.Costul viitorului vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de laboratoarele Sanofi si Gsk "nu este inca pe deplin stabilit", dar va fi "sub 10 euro", a declarat Olivier Bogillot, presedintele Sanofi Franta, citat de agentia ANSA.