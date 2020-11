Vaccinul anti-COVID dezvoltat de AstraZeneca ar putea sa devina disponibil in decembrie, afirma CEO-ul companiei

"Autoritatile cu rol de reglementare analizeaza in mod constant datele noastre. Daca ele vor fi rapide atunci cand noi vom fi gata, vom putea incepe sa ii vaccinam pe oameni in ianuarie, posibil chiar la sfarsitul lunii decembrie", a declarat CEO-ul Pascal Soriot, citat in editia de sambata a cotidianului suedez Dagens Nyheter.AstraZeneca, o companie britanico-suedeza, colaboreaza cu Universitatea Oxford din Marea Britanie pentru a fabrica un vaccin potential impotriva noului coronavirus, considerat unul dintre cei mai promitatori candidati de pe plan mondial in cursa ce vizeaza gasirea unui tratament eficient care sa puna capat pandemiei de COVID-19."Poate ca nu vom obtine niciodata bani de pe urma lui (a vaccinului AstraZeneca, n.r.), nimeni nu stie cat de des vor trebui oamenii sa se vaccineze. Daca vaccinul nostru este eficient si ii protejeaza pe oameni mai multi ani, iar boala dispare, atunci nu va exista o piata", a spus Pascal Soriot.El a mentionat si faptul ca multi experti considera totusi ca oamenii vor trebui sa se vaccineze din nou dupa o perioada. "Daca acest lucru va trebui facut anual, atunci vom putea sa obtinem bani de pe urma lui (a vaccinului, n.r.) incepand din 2022", a adaugat CEO-ul companiei AstraZeneca."Insa trebuie sa ne asiguram mai intai ca vaccinul nostru functioneaza cu adevarat", a mai spus el.Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca a intrat in faza 3 a studiilor sale clinice in luna septembrie. Acele studii au fost stopate temporar din cauza ingrijorarilor legate de starea de sanatate a unui voluntar din Marea Britanie, dar au fost apoi reluate.Uniunea Europeana, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia si Brazilia au semnat contracte initiale cu AstraZeneca pentru a cumpara cantitati importante de vaccin, daca acesta va fi aprobat de autoritatile cu rol de reglementare pe piata medicamentelor.