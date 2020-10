Vaccinul anti-COVID testat de Universitatea Oxford si AstraZeneca a generat un raspuns imun robust la varstnici

Vaccinul declanseaza productia de anticorpi si celule T, cu rol protector, la grupe de persoane mai in varsta, potrivit Financial Times, care citeaza doua surse familiarizate cu descoperirea, rezultat ce ii incurajeaza pe cercetatorii aflati in cautarea unor dovezi conform carora produsul ii va proteja pe varstnici de imbolnaviri grave sau de deces din cauza virusului.Detalii despre aceasta constatare urmeaza sa fie publicate in curand intr-un jurnal medical, a notat Financial Times fara a preciza numele acestuia.Rezultatele coincid cu datele publicate in iulie, potrivit carora vaccinul a generat "raspunsuri imune robuste" in cazul unui grup de adulti sanatosi, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, a relatat ziarul, citand surse apropiate rezultatelor asa-numitelor teste de imunogenitate.Insa, Financial Times a atras atentia ca testele de imunogenitate cu raspuns pozitiv nu garanteaza faptul ca vaccinul se va dovedi in cele din urma sigur si eficient la persoanele in varsta.Compania AstraZeneca, ce dezvolta vaccinul impreuna cu cercetatori de la Universitatea Oxford, este considerata un lider in cursa pentru dezvoltarea unui vaccin cu rol de protectie impotriva COVID-19.Oxford si AstraZeneca nu au raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta aceste rezultate.Unul dintre cele mai importante vaccinuri-candidat impotriva coronavirusului, denumit AZD1222 sau ChAdOx1 nCoV-19, a fost dezvoltat de oameni de stiinta de la Universitatea Oxford, iar AstraZeneca a obtinut in aprilie licenta pentru productia acestuia, preluand sarcina de continuare la scara larga a testelor clinice si a productiei.AstraZeneca a reluat testele clinice efectuate asupra vaccinului in Statele Unite dupa ce a primit aprobarea in acest sens din partea autoritatilor de reglementare americane, a anuntat compania vineri.Este vorba despre un vaccin cu vector viral (VRV), ce utilizeaza o versiune slabita a unui virus care determina raceala comuna la cimpanzei, modificata cu instructiuni genetice pentru a declansa un raspuns imun impotriva COVID-19.