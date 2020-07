Vaccinul anticoronavirus dezvoltat de Universitatea Oxford pare sigur. Marea Britanie a comandat deja 100 de milioane de doze

Cum actioneaza vaccinul

Descoperirile sunt extrem de promitatoare, dar este inca prea curand sa stim daca acest lucru este suficient pentru a oferi protectie, iar alte studii sunt in desfasurare.Marea Britanie a comandat deja 100 de milioane de doze de vaccin, scrie BBC Vaccinul denumiteste dezvoltat cu o viteza fara precedent. Este creat dintr-un virus conceput genetic care provoaca raceala comuna la cimpanzei. A fost modificat in mare masura, mai intai pentru a nu provoca infectii in corpul uman si pentru a-l face sa "arate" mai mult ca un coronavirus Vaccinul seamana cu noul coronavirus si sistemul imunitar poate invata astfel cum sa il atace.Vaccinul este considerat sigur, dar are efecte secundare. Nu este vorba despre unele periculoase, insa 70% dintre cei inclusi in faza de testare au prezentat febra sau dureri de cap. Cercetatorii spun ca acestea pot fi tratate cu paracetamol.Sarah Gilbert, profesor la Universitatea Oxford, a spus: "Mai avem mult de munca pana ce vom putea confirma daca vaccinul nostru va ajuta la gestionarea pandemiei de Covid-19, dar aceste rezultate preliminare sunt promitatoare".Peste 10.000 de persoane vor participa la urmatoarea etapa a incercarilor din Marea Britanie.