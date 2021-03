STUDIU Vaccinul AstraZeneca atinge potentialul maxim la 12 saptamani dupa rapel

La cercetari au participat grupuri selectate aleatoriu, in Marea Britanie, Brazilia si Africa de Sud. Vaccinul AstraZeneca are o eficacitate generala de 70,4%. Guvernul britanic a decis administrarea rapelului la 12 saptamani dupa prima doza, starnind multe critici, potrivit The Lancet, citat in Hotnews.ro In ciuda reactiilor negative, potrivit ultimelor studii, se pare ca este o metoda eficienta.Studiul se bazeaza pe o analiza actualizata a datelor primite de la 17.178 de participanti la patru teste clinice (9.696 de femei [56,4%], 12.975 din rasa alba [75,5%], 14.413 [83,9%] persoane cu varste intre 18 si 55 de ani, 1.792 [10,4%] cu varste intre 56 si 69 de ani, 973 [5,7%] cu varste de 70 de ani sau peste aceasta varsta)."Rezultatele colectate de la aceste teste (inclusiv de la participantii care au primit doua doze standard si de la cei care au primit o doza redusa urmata de o doza standard) au aratat o eficacitate a vaccinului in cazul persoanelor simptomatice la Covid-19, la 14 zile dupa a doua doza, de 66,7%", conform revistei The Lancet."Eficacitatea vaccinului a fost de 63,1% la cei care au primit doua doze standard si de 80,7% la cei care au primit doua doze reduse plus o doza standard. In analizele exploratorii, eficacitatea vaccinului dupa o singura doza standard era de 76,0% din ziua 22 pana in ziua 90, iar nivelul anticorpilor s-a mentinut in aceasta perioada, fiind doar mici scaderi", precizeaza autorii."In sprijinul unei strategii de imunizare cu interval mai lung, eficacitatea vaccinului a fost semnificativ mai mare, de 81,3%, dupa administrarea a doua doze standard la un interval de 12 saptamani sau mai mare, comparativ cu eficacitatea de 55,1%, in cazul administrarii la un interval mai mic de sase saptamani. Aceste concluzii au fost sustinute de studii privind imunogenicitatea facute pe participanti cu varste sub 55 de ani, care arata reactii ale anticorpilor IgG SARS-CoV-2 de peste doua ori mai mari la cei carora le-au fost administrate dozele la un interval de cel putin 12 saptamani, comparativ cu cei care au avut un interval de administrare sub sase saptamani", explica autorii."Analizele asupra modelului de vaccinare releva o crestere a eficacitatii dupa doua doze standard de la 55,1%, la intervalul sub sase saptamani, pana la 81,3%, cu intervalul de administrare de cel putin 12 saptamani", subiniaza autorii.