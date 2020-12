Vaccinul Moderna, conceput din 13 ianuarie, inainte ca autoritatile chineze sa admita ca COVID-19 se transmite de la om la om. Cercetatorii au lucrat un singur weekend

Compania farmaceutica a reusit sa proiecteze vaccinul intr-un singur weekend, la inceputul anului, inainte ca autoritatile chineze sa admita ca virusul poate fi transmis de la om la om, cu o saptamana inaintea confirmarii primului caz in SUA, potrivit The New York Magazine, citat in Hotnews.ro La aproximativ o luna dupa diagnosticarea primului cetatean american, inainte de a fi raportat primul deces cauzat de COVID-19 in SUA, vaccinul era deja produs si trimis catre Institutul National de Sanatate din New York pentru inceperea primei etape a testelor clinice. Cu toate acestea, a fost imposibila aprobarea de catre autoritati atat de rapid, cu toate ca eficienta era ridicata."E ca si cum ne-am fi propus sa trimitem un astronaut pe Marte in aceeasi zi in care a pasit primul om pe Luna", spune Nicholas Christakis, directorul unei divizii de cercetare a Universitatii Yale.Procesul se bazeaza pe o serie de date care nu monitorizeaza protectia pe termen lung si nu masoara efectele pe care le exercita vaccinul asupra transmiterii, ci doar gradul de protectie.Structura principala a vaccinului a fost conceputa cu aproape doua luni inainte ca Organizatia Mondiala a Sanatatii sa declare ca este vorba despre o pandemie.Citeste si: AstraZeneca cumpara Alexion Pharmaceuticals, intrand pe segmentul medicamentelor imunologice. Suma colosala pe care au convenit-o