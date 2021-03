Cum o sa functioneze vaccinul contra COVID-19 pentru copii. Medic: "Cel mai probabil o sa apara in primavara acestui an"

Acelasi ser, concentratii diferite

Vaccinul ar putea sa apara in primavara anului 2021

Radu Tincu, medic primar la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, din Bucuresti, a raspuns la toate aceste intrebari, spunand ca cei mici ar putea sa fie imunizati inca din primavara acestui an, mult mai devreme decat ne-am fi asteptat.Vaccinurile contra COVID-19 autorizate in momentul actual sunt destinate doar adultilor. Nu neaparat pentru ca nu ar fi eficiente si in cazul copiilor, acest lucru nu se stie tocmai fiindca nu au fost, pana acum, minori inclusi in studiile clinice.Unul dintre motive este pur legislativ, este mult mai usor de inclus intr-un studiu clinic un adult, care poate sa isi ia singur deciziile, comparativ cu un copil , caz in care ambii parinti trebuie sa semneze un acord scris.Pe de alta parte, este mai usor pentru specialisti sa lucreze cu adultii, dar si sa le monitorizeze evolutia in timp si posibilele efecte adverse."Orice medicament sau produs este testat, in prima faza, pe adulti. In primul rand se obtine mai usor consimtamantul de includere in studiu, fiind mult mai complicata legislatia pentru includerea copiilor, unde e nevoie de acordul ambilor parinti.Pe de alta parte, sunt mai usor de realizat comunicarea, supravegherea si evaluarea reactiilor adverse in cazul adultilor. Abia dupa ce se incheie studiile clinice efectuate pe adulti se initiaza si studiile pe grupele pediatrice", a declarat Radu Tincu pentru Ziare.com.Radu Tincu mai explica si ca nu a existat presiune in acest sens din moment ce copiii nu au fost afectati in mod special de COVID-19."Nici nu a fost o presiune foarte mare pentru a crea vaccinul pentru copii avand in vedere ca ei dezvolta foarte rar forme severe de COVID-19. Daca pandemia ar fi afectat cu precadere copiii, atunci avizarea pentru grupele pediatrice ar fi fost prioritara", adauga Radu Tincu.Radu Tincu explica principiul dupa care se ghideaza expertii intotdeauna, indiferent despre ce vaccin este vorba, si anume concentratia cea mai mica, capabila sa induca nivelul cel mai mare de anticorpi."Serul, din punct de vedere al continutului, este acelasi. Este posibil sa fie modificari ale concentratiei si cantitatii. Nu avem inca datele realizate in aceste studii de avizare.La un vaccin se ia intotdeauna in calcul concentratia cea mai mica capabila sa induca nivelul cel mai mare de anticorpi. Cel mai probabil, pentru aceste studii au fost facute ajustari ale dozei", explica Radu Tincu.Compania AstraZeneca a anuntat ca va include in studiile clinici copii cu varsta cuprinsa intre sase si 17 ani , dar acest lucru poate sa difere, in functie de politica fiecarei companii in parte. Totusi, explica Radu Tincu, cu cat varsta este mai mica, cu atat este mai greu de lucrat cu copilul pentru ca el nu poate explica foarte bine ce simte, sau daca este ceva in neregula, in cazul in care este foarte mic."Depinde de politica companiei. Cu cat ne ducem mai jos, spre nou-nascuti sau copii mici, cu atat mai greu e de realizat supravegherea reactiilor adverse. Fiecare companie va incerca sa includa in studiu categoria de varsta pe care o considera necesara pentru a fi vaccinata.Mi se pare rezonabil sa avem undeva de la sase ani in sus pentru ca sunt copii scolari, care merg in comunitate, iar imunizarea lor va fi un control al transmiterii comunitare", spune Radu Tincu.Vaccinul ar putea sa apara mult mai repede decat ne-am fi asteptat, chiar in primavara acestui an, tocmai fiindca nu este un vaccin nou, facut de la zero, ci o extindere a unui ser deja existent catre o noua categorie de varsta."Vaccinul este deja aprobat pentru adulti, astfel ca aceasta includere a grupelor pediatrice va fi mai rapida. Nu e un vaccin total nou, este un vaccin avizat, este doar o extindere a solicitarii de avizare. Cred ca undeva in aceasta primavara cel putin una dintre firmele producatoare va extinde avizarea pentru grupa pediatrica", estimeaza Radu Tincu.Cu toate ca cei mici fac foarte rar forme severe de COVID-19, ei sunt purtatori si pot imbolnavi, mai departe, alte persoane. Totusi, Radu Tincu atrage atentia asupra faptului ca nu ar trebui ca procesul sa fie parcurs in graba."Ne-ar ajuta pentru ca copiii contribuie la transmiterea virusului, in special catre persoanele vulnerabile, parinti si bunici. Este important sa fie avizat dupa efectuarea tuturor studiilor. Nu trebuie sa ne grabim, copiii nu sunt o prioritate din punct de vedere al riscului de a dezvolta forme severe de COVID-19", concluzioneaza Radu Tincu.