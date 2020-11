Cand vor ajunge in Italia primele doze de vaccin anti-COVID-19: "Vaccinarea masiva se va face prin persuasiune"

Dozele de vaccin impotriva COVID-19 ar urma sa inceapa sa soseasca in Italia la sfarsitul lunii ianuarie si vaccinarea nu va fi obligatorie in aceasta tara, dar va exista o companie pentru a convinge cat mai multi oameni sa se vaccineze, in timp ce unii virusologi sustin ca ar fi prea devreme pentru vaccinare cu datele disponibile in prezent, scrie luni, 23 noiembrie, agentia EFE.''Italia trebuie sa incerce sa obtina imunitatea colectiva si din acest motiv o vaccinare masiva anti-COVID se va realiza prin persuasiune'', a spus Roberto Speranza, ministrul italian al sanatatii, la emisiunea 'Che tempo che fa' a postului RAI3.''Cred ca printr-o campanie reala vom putea incerca sa obtinem imunitatea colectiva fara a pleca de la obligativitate, dar este o evaluare pe care o vom face pe parcurs'', a adaugat el.Ministrul italian al sanatatii a mai afirmat ca primele doze de vaccin vor sosi in Italia la sfarsitul lunii ianuarie, dar va fi nevoie de ceva timp pentru realizarea procesului de vaccinare. ''In cel mai bun caz vom avea vaccinuri pentru 1,7 milioane de persoane la sfarsitul lunii ianuarie. Apoi, putin cate putin, asteptam sosirea altor vaccinuri si in primavara vom avea vaccinare masiva'', a estimat oficialul italian.''Dintre cele sase vaccinuri, numai unul, Pfizer, cel care va sosi primul, are o limita de temperatura de -75 de grade. Ne ocupam de aceasta pentru a crea toate conditiile de gestionare a lantului frigului'', explica ministrul.Premierul italian, Giuseppe Conte, a declarat saptamana trecuta ca este in curs de pregatire un plan national pentru garantarea securitatii si distributiei viitorului vaccin. De asemenea, va fi supus aprobarii parlamentului italian un plan cu ''criteriile si prioritatile'' care vor fi avute in vedere in procesul distributiei dozelor de vaccin.In acest timp, unul dintre cei mai importanti virusologi italieni, Andrea Crisanti, directorul Laboratorului de Microbiologie si Virusologie al Spitalului din Padova, a provocat controverse dupa ce a manifestat o opinie impotriva vaccinarii.''Pe baza cunostintelor pe care le avem astazi, eu nu ma voi vaccina'', a spus Crisanti. El a continuat afirmand ca nu se va vaccina impotriva COVID-19 ''atat timp cat datele privind eficacitatea si siguranta vaccinului nu sunt disponibile atat pentru comunitatea stiintifica cat si pentru autoritatile care reglementeaza distributia acestuia''.Citeste si: Operatiune de salvare a unui caine Saint Bernard orb care a cazut intr-un lac de agrement din Giurgiu