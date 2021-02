Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat cand va aproba vaccinul Johnson & Johnson. Se administreaza in doza unica si nu trebuie congelat

Massimo Scaccabarozzi, care conduce de asemenea federatia italiana farmaceutica Farmindustria, precizeaza ca vaccinul a fost testat pe aproape 44.000 de persoane si da asigurari ca "protejeaza impotriva variantelor" noului coronavirus Johnson & Johnson a anuntat la sfarsitul lui ianuarie ca vaccinul sau impotriva covid-19 are o eficienta de 72% in prevenirea bolii in Statele Unite , dar ca testul mai larg - in care au fost implicati 44.000 de voluntari pe trei continente si care viza mai multe variante ale SARS-CoV-2 - a relevat ca are o eficienta de pana la 66%.Spre deosebire de alte vaccinuri, vaccinul Johnson & Johnson se administreaza intr-o singura doza si nu se congeleaza.