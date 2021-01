Sefii Moderna anunta ca vaccinul anti-Covid-19 produs de companie este eficient impotriva noilor tulpini ale virusului din Marea Britanie si Africa de Sud

Vaccinarea cu doua doze de vaccin Moderna ar proteja de noile tulpini de SARS-CoV-2 descoperite pana in prezent, da asigurari compania americana.Vaccinul Moderna se administreaza sub forma de doua injectii a cate 0,5 mililitri . Se recomanda administrarea celei de-a doua doze la 28 de zile dupa prima, in vederea finalizarii schemei de vaccinare.Compania de biotehnologie Moderna a anuntat marti, 19 ianuarie, ca a primit informatii de la departamentul pentru sanatate din California ca mai multi oameni sunt tratati la un centru din San Diego pentru posibile reactii alergice la vaccinul sau pentru Covid-19 dintr-un anumit lot. Livrarile vaccinului COVID-19 produs de Moderna catre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European (SEE) au inceput luni, 11 ianuarie.