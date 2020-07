Vaccinul pentru COVID-19 al companiei Moderna, disponibil pentru utilizare pe scara larga pana la sfarsitul anului 2020

Acestia au anuntat inceperea fazei finale a unui studiu clinic pe 30.000 de participanti, pentru demonstrarea sigurantei si eficacitatii, acesta fiind ultimul obstacol inainte de obtinerea aprobirii din partea autoritatilor de reglementare, transmite Reuters.Actiunile Moderna au crescut cu 7,5% in urma anuntului. Moderna, care nu a mai lansat vreun vaccin pe piata, a primit aproape 1 miliard de dolari din partea guvernului american, care contribuie la finantarea activitatilor de dezvoltare a mai multor vaccinuri candidate, in cadrul programului Operation Warp Speed.Peste 150 de vaccinuri candidate pentru noul coronavirus se afla in diverse faze de dezvoltare,, iar circa doua duzini sunt pregatite pentru testarea pe oameni.Pfizer si Johnson & Johnson lanseaza in aceasta luna studii clinice in faze avansate pentru vaccinurile lor pentru Covid-19. AstraZeneca a anuntat ca va incepe in aceasta vara studii clinice pe scara larga a vaccinului sau candidat pe care il dezvolta in colaborare cu cercetatorii de la Universitatea Oxford."Sa avem un vaccin sigur si eficace distribuit pana la sfarsitul anului 2020 este un obiectiv ambitios, dar este obiectivul corect pentru poporul americn", a declarat directorul Institutului National pentru Sanatate (NIH), Francis Collins, intr-un comunicat in care a fost anuntat studiul clinic de faza a III-a al Moderna.Producatorii cresc productia de vaccinuri candidate in timp ce efectueaza testele clinice, pentru a raspunde cat mai curand la acest virus care se raspandeste rapid in lume. Covid-19 a omorat aproape 650.000 de oameni in toata lumea si a provocat o criza economica globala.Moderna ar putea avea pregatite milioane de doze de vaccinuri atunci si daca vaccinul va fi considerat sigur si eficace, a spus Collins reporterilor, intr-o convorbire telefonica. Compania ar urma sa livreze in acest an circa 500 de milioane de doze de vaccin si posibil pana la 1 miliard de doze pe an din 2021, a declarat directorul general al Moderna, Stephane Bancel, in aceeasi conferinta.Studiul clinic pe scara larga trebuie sa evalueze siguranta vaccinului mRNA-1273 si sa determine daca poate preveni simptomele Covid-19 dupa doua doze. Anthony Fauci, cel mai important oficial american in domeniul bolilor infectioase, a declarat ca rezultatele studiului clinic ar putea fi disponibile pana in noiembrie sau chiar mai devreme.Voluntarii participanti la acest studiu vor primi doua injectii la o diferenta de 28 de zile, de 100 de micrograme de vaccin mRNA-1273 sau placebo.Rezultatele unui studiu clinic de mica amploare publicat la inceputul acestei luni au aratat ca voluntarii care au primit doua doze de vaccin al Moderna au avut niveluri de anticorpi impotriva noului coronavirus mai mari decat media observata la persoane care s-au recuperat dupa Covid-19.Vaccinul candidat al Moderna foloseste ARN mesager sintetic (mRNA) care mimeaza suprafata coronavirusului si invata sistemul imunitar sa il recunoasca si sa neutralizeze. Tehnologia permite o dezvoltare si o productie mai rapida comparativ cu cea a vaccinurilor traditionale.Reteaua pentru preventia Covid-19, un program finantat de guvernul SUA format de NIH, a anuntat ca intentioneza sa inceapa cate un studiu clinic pentru un vaccin candidat destinat Covid-19 cu cel putin 30.000 de participanti in fiecare luna pana in toamna.