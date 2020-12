Cum functioneaza si cum este livrat vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19. Britanicii au inceput vaccinarea

Depozitarea si transportul

Vaccinul, care s-a dovedit ca ofera o protectie de 95% impotriva virusului timp de patru saptamani dupa administrarea primei doze este totodata primul care utilizeaza tehnologia ARN mesager (ARNm) autorizat de un organism de reglementare.Acest vaccin se bazeaza pe codul genetic al virusului SARS-CoV-2 pentru a "antrena" sistemul imunitar al organismului sa creeze anticorpi impotriva lui.implica insa restrictii si masuri severe de transport si stocare. Spre deosebire de omologii sai de la compania americana Moderna si Oxford / AstraZeneca, acest vaccin este insotit de specificatii stricte in ceea ce priveste depozitarea si transportul.Dupa ce sunt conditionate la linia de productia a Pfizer din Belgia, vaccinurile sunt plasate in, fiecare cu o capacitate intre 1.000 si 5.000 de doze, si transportate cu camioane si pe calea aerului.Cutiile sunt prevazute cu uncare arata temperatura ce trebuie mentinuta la aproximativ minus 70 de grade Celsius pentru ca vaccinul sa-si pastreze eficacitatea optima.Dupa sosirea la centrul de vaccinare, fiecare fiola este diluata cu solutie salina, ca parte a liniilor directoare ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Potrivit companiilor Pfizer si BioNTec,au lucrat la acest vaccin si au fost testate peste 20 de mutatii ale noului coronavirus, iar vaccinul a reusit sa le neutralizeze cu succes. Prin urmare, cele doua companii farmaceutice, americana si germana, sunt increzatoare ca acesta va oferi protectie pentru mutatiile virusului SARS-CoV-2 care exista pana acum si pentru cele care ar putea sa apara in urmatoarele 12 luni.In urmatoarele trei pana la sase luni, BioNTech va monitoriza de asemenea cat de bine va reusi vaccinul sa ii impiedice pe oameni sa transmita virusul la alte persoane.Desi nu se cunoaste cu exactitate perioada de timp in care acest vaccin ii va proteja pe oameni de virus, BioNTech a declarat ca va continua sa monitorizeze voluntarii participanti la testele clinice si in lunile urmatoare.Marti a debutat in Marea Britanie campania de administrare a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Marea Britanie devine astfel prima tara occidentala care demareaza o campanie proprie de vaccinare, eveniment considerat decisiv pentru infrangerea coronavirusului.