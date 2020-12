Primele loturi de vaccin Pfizer pentru UE au plecat de la fabrica din Belgia

'Se lucreaza acum cu toate fortele pentru a pregati primele loturi pentru distributie', a transmis Pfizer catre dpa intr-un comunicat.Acest vaccin anti-COVID-19 este primul care a primit unda verde in Uniunea Europeana si este fabricat la Puurs, in nordul Belgiei.'Camioanele sunt pregatite sa plece de la fabrica din Puurs astfel incat autoritatile nationale de sanatate din toata Europa sa poata incepe campaniile de vaccinare pe 27 decembrie', a indicat Pfizer.Comisia Europeana a acordat autorizatie conditionata de punere pe piata a vaccinului, dezvoltat in comun de Pfizer si BioNTech, in urma evaluarii pozitive din partea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA).Vaccinul poate fi administrat de acum persoanelor de peste 16 ani din tarile UE, exceptie facand femeile insarcinate, care vor fi tratate caz cu caz, potrivit EMA.Pfizer a refuzat sa dea detalii despre livrari, invocand 'ratiuni de securitate '.Potrivit unui jurnalist al agentiei France Presse, trei camionete frigorifice au parasit miercuri dimineata fabrica din Puurs, intre orele 09.00 si 10.00.Operatiunea, care a recurs la mijloacele logistice ale companiei de transport belgiene H. Essers, s-a desfasurat sub supravegherea politiei, cate doua masini escortand fiecare camioneta. Presa a fost tinuta la distanta.