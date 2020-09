Vaccinul romanesc anti-Covid, inca in lucru. Directorul Institutului OncoGen: "Nu este intr-o faza foarte avansata. Avem nevoie de o finantare mai consistenta"

"Nu este intr-o faza foarte avansata, dar lucram la el. Mergem mai incet, dar mergem inainte. Asta pentru ca tehnologia pe care o folosim noi este una complet noua si toate instrumentele de masurare, toti reactivii cu care lucram trebuie produsi la comanda si in mod special si asta ia timp. Pe de alta parte, am avea nevoie si de o finantare mai consistenta.Pana in momentul de fata, am primit sprijin din partea autoritatilor prin Ministerul Educatiei si Cercetarii Ministerul Apararii, prin Institutul Cantacuzino, unde am gasi cel mai important lucru de care aveam nevoie, un colectiv care sa inteleaga ce facem noi si in ce consta aceasta tehnologie. Aceasta tehnologie este derivata din vaccinul personalizat in cancer si ea dezvolta imunitate bazata pe limfocite T citotoxice si foarte putin sau deloc pe anticorpi.Eu m-am vaccinat, am limfocite T specifice peptidelor virale cu care m-am vaccinat, dar nu am anticorpi. Probabil anticorpii sunt, dar la nivel local. O alta caracteristica ce cred ca ne va aduce avantaje cu acest virus este administrarea pe cale intranazala in locul traditionalelor injectii intramusculare", a declarat Virgil Paunescu, directorul Institutului OncoGen la postul national de televiziune. Acesta a vorbit si despre reactiile pe care le-a avut dupa ce si-a administrat vaccinul:"Reactiile au fost cele specifice unei vaccinari - dureri musculare, dureri articulare, o stare pre-gripala. Au durat cateva zile si cred ca au fost din cauza faptului ca noi, folosind o tehnologie total noua, am bajbait un pic cu dozele si cred ca mi-am administrat o doza prea mare. Dozele pe care le preconizam acum in studii sunt cam de 10 ori mai mici decat cea pe care mi-am administrat-o eu. In conditiile astea, daca vor exista, reactiile vor fi mult mai reduse".