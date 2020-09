Vaccinul romanesc impotriva COVID-19 ar putea fi produs in parteneriat cu specialisti din India

Rahul Shrivastava, ambasadorul Indiei la Bucuresti, a solicitat o intalnire cu echipa care lucreaza la elaborarea vaccinului romanesc impotriva coronavirusului, potrivit Adevarul Diplomatul a vizitat centrul OncoGen din Timisoara, unde a stat de vorba cu medicul Virgil Paunescu, seful echipei care lucreaza la vaccin. "Saptamana trecuta, am fost onorati de vizita ambasadorului Indiei la Bucuresti, Excelenta Sa domnul Rahul Shrivastava, care a petrecut aproximativ patru ore la Centrul OncoGen. Am vorbit despre rezultatele cercetarilor noastre, in mod deosebit despre vaccinul impotriva SARS-CoV-2 dezvoltat de noi.In urma intalnirii Excelenta Sa, domnul Rahul Shrivastava, a declarat ca ceea ce se intampla la OncoGen este unic si ca rezultatele cercetarilor conduc catre unul dintre cele mai eficiente vaccinuri impotriva SARS-CoV-2, lucru pe care il va prezenta intr-un raport Comisiei Speciale pentru Coronavirus din India", a transmis medicul Virgil Paunescu, seful centrului OncoGen din Timisoara.India este cel mai mare producator de vaccinuri din lume si acopera 60% din productia mondiala de vaccinuri. De asemenea, indienii se extind si in Romania, unde au achizitionat mai multe fabrici de medicamente.Ambasadorul a afirmat ca, in urma discutiilor purtate la Timisoara, e increzator ca poate exista un parteneriat India-OncoGen pentru productia in masa a acestui vaccin.OncoGen ramane in continuare in parteneriat cu cei de la Institutul Cantacuzino, pentru obtinerea vaccinului impotriva virusului SARS-Cov-2.