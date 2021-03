Cele patru vaccinuri anti-COVID autorizate de Comisia Europeana: avantaje si dezavantaje

Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson&Johnson

Vaccinul Pfizer foloseste ARN mesager, are o eficacitate de 95%, se administreaza doua doze, la un interval de 21 de zile si poate sa fie stocat pana la sase luni, la o temperatura de -80 de grade Celsius, in conditiile in care flaconul nu a fost desfacut. Pe termen scurt, se poate stoca pana la cinci zile, la o temperatura cuprinsa intre doua si opt grade Celsius.Vaccinul Moderna foloseste ARN mesager si are o eficacitate de 94,1%. Se administreaza in doua doze, la interval de 28 de zile. Pe termen lung se poate stoca pana la sase luni, la -20 de grade Celsius, iar pe termen scurt pana la 3 de zile, la 2-8 grade Celsius.Vaccinul AstraZeneca utilizeaza vector viral nereplicativ , are o eficacitate de 60% si se administreaza in doua doze, la interval de 56 de zile. Pe termen lung si pe termen scurt se pastreaza pana la sase luni, la 2-8 grade Celsius.Vaccinul Johnson&Johnson utilizeaza vector viral nereplicativ, are o eficacitate de 67% si se administreaza intr-o singura doza. Pe termen lung se poate stoca pana la 24 de luni, la -20 de grade Celsius, iar pe termen scurt pana la trei luni, la 2-8 grade Celsius.