Vaccinurile anti-COVID-19 ar putea sa nu functioneze impotriva variantei sud-africane. Cat timp ar dura obtinerea unui nou vaccin

Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a declarat mai devreme luni "incredibil de ingrijorat" in legatura cu noua varianta, in timp ce serviciul de sanatate publica al Angliei nu a raspuns deocamdata la solicitarea de comentarii, mentioneaza Reuters."Potrivit unuia dintre consilierii stiintifici ai guvernului, motivul pentru 'incredibila ingrijorare' a lui Hancock in ce priveste varianta sud-africana este ca nu sunt atat de siguri ca vaccinurile vor fi la fel de eficiente impotriva acesteia ca impotriva variantei din Marea Britanie", a spus Peston.Atat Marea Britanie, cat si Africa de Sud au descoperit in ultimele luni variante noi de coronavirus care au dus la o crestere a numarului de cazuri.Oamenii de stiinta spun ca noua varianta sud-africana este diferita de celelalte care circula in tara pentru ca prezinta multiple mutatii la nivelul asa-zisei proteine "spike" folosite de virus pentru a infecta celulele organismului uman.Aceasta varianta a fost de asemenea asociata cu o incarcatura virala mai mare, adica o concentratie mai mare de particule virale in organismul pacientilor, contribuind, probabil, la un nivel mai ridicat de contagiozitate.Duminica, John Bell, profesor de medicina la Universitatea Oxford, care face parte din grupul operativ guvernamental pentru vaccinuri, a apreciat ca vaccinurile vor functiona in ce priveste varianta britanica, dar a adaugat ca exista un "mare semn de intrebare" cu privire la faptul daca ele vor fi eficiente si impotrivaBell a precizat, pe Times Radio, ca daca vaccinul nu va functiona si impotriva variantei sud-africane, acesta ar putea fi adaptat, ceea ce va dura mai putin de un an."Ar putea dura o luna sau sase saptamani pentru a obtine un nou vaccin", a spus profesorul.