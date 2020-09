Vaccinurile pentru Covid-19 dezvoltate de Rusia si China au un neajuns comun: sunt bazate pe un virus de raceala comuna la care au fost expusi multi oameni

Vaccinul companiei CanSino Biologics, aprobat pentru utilizarea de catre armata chineza, este o forma modificata a adenovirusului de tip 5 (Ad5). Compania discuta ca vaccinul sa fie aprobat de urgenta in mai multe tari, inainte de a foinaliza studii clinice de amploare, a relatat publicatia Wall Street Journal saptamana trecuta.Un vaccin dezvoltat de Gamaleya Institute din Moscova, aprobat in Rusia la inceputul lunii august, in pofida testarii limitate a acestuia, este bazat pe Ad5 i pe un alt adenovirus mai putin comun."Ad5 vma ingrijoreaza pentru ca multi oameni au imunitate. Nu sunt sigur care este strategia lor...poate nu va avea o eficacitate de 70%. Ar putea avea o eficacitate de 40% i este mai bine decat nimic, pana va exista altceva", a declarat Anna Durbin, cercetator in domeniul vaccinurilor la Johns Hopkins University.Vaccinurilor sunt considerate ca fiind esentiale pentru a opri pandemia care a ucis peste 845.000 de oameni la nivel mondial.Ambii dezvoltatori au o experienta de ani de zile cu vaccinuri pentru Ebola aprobate care sunt bazate pe Ad2.CanSino si Gamaleya nu au raspuns solicitarilor pentru informatii.Cercetatorii au experimentat de-a lungul deceniilor vaccinuri bazate pe Ad5 impotriva unei varietati de infectii, dat niciunul nu este utilizat pe scara larga. Aceste implica virusuri inofensive drept baza pentru a introduce in organism gene ale virusului tinta, in acest caz noul coronavirus , in organism, declansand o reactie imunitara pentru combaterea virusului real.Dar multi oameni au deja anticorpi pentru Ad5, care ar putea determina organismul sa atace vectorul in loc sa raspunda la coronavirus, ceea ce ar face vaccinul mai putin eficace.Mai multi cercetatori au ales adenovirusuri alternative sau alte mecanisme de livrare.Oxford University si AstraZeneca si-au bazat vaccinul pentru Covid019 pe un adenovirus de la cimpanzei, evitand problema Ad5. Vaccinul candidat al Johnson & Johnson foloseste Ad26, o tulpina mai rara.