Valul trei al pandemiei de COVID-19 scapa de sub control in Africa. Numarul cazurilor creste cu 22% saptamanal

Numarul " cazurilor creste cu 22% pe saptamana " pe tot continentul, a declarat Matshidiso Moeti, directoarea OMS pentru Africa, in timpul unei conferinte de presa virtuale, facand apel la intensificarea livrarilor de seruri anti-COVID-19."Africa are nevoie de aceste doze aici si acum pentru a opri al treilea val", a subliniat Moeti."Circa 12 milioane de persoane sunt in prezent complet vaccinate, insa aceasta reprezinta mai putin de 1% din populatia continentului", a declarat OMS intr-un comunicat.Republica Democrata Congo (RDC), Namibia si Uganda au inregistrat cel mai mare numar de cazuri saptamanale de la inceputul pandemiei, subliniaza OMS.Potrivit OMS, aceasta crestere este explicata in mare masura de o vreme mai rece decat normalul perioade in Africa australa si de raspandirea unor variante mai contagioase."Varianta Delta a fost semnalata in 14 tari africane, iar variantele Beta si Alpha, in peste 25 de tari africane ", se arata in comunicat.OMS Africa a observat, de asemenea, o accelerare a vaccinarii pe continent, cu peste 5 milioane de doze administrate in ultimele cinci zile, comparativ cu o medie saptamanala de 3,5 milioane de doze in ultimele trei saptamani.