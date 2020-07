Valcea: Cinci focare de Covid-19, dintre care doua in centre DGASCP

Potrivit sursei citate, cele doua focare de COVID-19 din institutii din cadrul DGASPC sunt la Centrul Zatreni, cu 77 de persoane testate pozitiv, si la Centrul Bistrita, cu 18 persoane testate pozitiv, iar alte trei focare, cu un numar total de 17 cazuri confirmate, sunt la agenti economici din judetul Valcea.Prefectura Valcea mai informeaza ca in ultimele zile in judet a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus si un angajat de la Serviciul de Ambulanta - contact direct cu un cadru medical de la Spitalul Judetean Valcea, confirmat cu COVID-19 in aceasta saptamana - precum si un angajat al unei primarii.De la inceputul pandemiei, in judetul Valcea au fost inregistrate 203 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, in prezent in unitatile sanitare dedicate din judet fiind internate 43 de persoane diagnosticate pozitiv.Directia de Sanatate Publica Valcea a efectuat anchetele epidemiologice in toate focarele si a dispus masuri de prevenire si limitare a raspandirii SARS-CoV-2.