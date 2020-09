Valcea: Focare de COVID-19 la un centru de dializa si la unul rezidential

"In cadrul ambelor centre, DSP Valcea a declansat anchete epidemiologice in care se urmaresc masurile implementate de fiecare institutie in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-CoV-2, identificarea contactilor directi ai cazurilor confirmate, emiterea deciziilor de izolare si carantina pentru persoanele confirmate si contactii apropiati, recomandarea de masuri ca dezinfectia si aerisirea spatiilor, purtarea echipamentului de protectie adecvat conform activitatii efectuate", se mai precizeaza in comunicat.De la inceputul pandemiei, in judetul Valcea au fost confirmate 1.504 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, vineri fiind raportate 59 de cazuri noi.In spitalele din judetul Valcea sunt in prezent internate 91 de persoane cu COVID-19, dintre acestea 36 fiind asimptomatice sau cu forme usoare ale infectiei, 51 au forme medii si 4 sunt internate in sectia ATI.Au fost declarate vindecate 692 de persoane din judetul Valcea, in toate aceste cazuri fiind vorba de pacienti bolnavi care au fost internati in unitati sanitare.