Valean, Comisia Europeana: Certificatul verde digital va fi un document care atesta ca o persoana este sanatoasa, nu unul discriminatoriu

Comisia Europeana a anuntat miercuri ca propune crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie , in conditii de siguranta, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19."Certificatul va avea o forma fizica, pe hartie, si una digitala, care poate fi stocata, de pilda, pe telefonul mobil. Exact asa cum astazi mergem la aeroport cu un bilet de avion printat sau aratat pe mobil, bilet care are un cod de bare citibil, asa vom folosi certificatul verde digital noi, ca pasageri", a spus oficialul european.El va contine numele, data nasterii, seria de pasaport sau carte de identitate si, dupa caz, datele despre vaccinare, testare sau boala.In cazul vaccinarii, pasaportul precizeaza data vaccinarii, centrul la care s-a facut aceasta, tipul de vaccin folosit si tara emitenta.In cazul testarii e vorba de data si tipul de test, iar in cazul trecerii prin boala, el se emite nu mai devreme de 11 zile de la data unui test pozitiv si e valabil 180 de zile."Certificatul verde digital este conceput ca un document care sa faciliteze libertatea de miscare. Vom calatori mai usor si cu mai putine emotii. In acest moment, fiecare tara are cereri diferite de la cei care calatoresc. Unele tari cer teste negative, altele declaratii de tot felul, altele certificate medicale sau de vaccinare. Toate aceste documente sunt emise in formate diferite, in limbi diferite si procedurile de verificare sunt lungi si greoaie. Exista si riscul falsificarii acestor documente. Un certificat unic, emis de o tara, verificabil pe o platforma comuna, printr-un cod de bare, simplifica tot acest proces ", a aratat Valean.Potrivit acesteia, au circulat in media tot felul de nume si de posibile intrebuintari pentru acest certificat verde digital."I s-a spus pasaport de vaccinare, i s-a spus biletul catre libertate. A fost vazut ca o solutie de a incepe de maine sa calatorim cu conditia de a fi vaccinati. Nu e niciunul din aceste lucruri, dar este un instrument util, o solutie tehnica, pentru a facilita calatoriile in Uniunea Europeana", a sustinut ea.Citeste si: Medicul Adina Alberts, cercetata disciplinar de Colegiul Medicilor. In ultima postare spunea ca pacientii COVID primesc "tratamente experimentale, fara indicatie" Potrivit comisarului, emiterea acestui certificat nu va ridica restrictiile sau nu va obliga statele membre sa accepte numai calatori care au facut vaccinul, de pilda."Dar, daca ele au luat decizia sa accepte fara alte restrictii calatori vaccinati, asa cum e cazul Romaniei, vor trebui sa accepte orice cetatean european care are un vaccin autorizat pe piata europeana, fara discriminare. De asemenea, folosind acest certificat digital, unic, standardizat, verificabil, vor avea certitudinea ca el este valabil si autentic", a continuat Valean.Ea a subliniat ca acesta nu este in niciun caz un document discriminatoriu. In caz ca vaccinarea nu exista pentru o anumita persoana, el stocheaza informatii referitoare la testare, precum si cele despre trecerea prin boala, acolo unde este cazul."O tara nu poate bloca accesul pe teritoriul ei cetatenilor nevaccinati - poate cere un test negativ, poate cere dovada imunitatii naturale, dar nu poate primi doar oameni vaccinati. Acesta ar fi, fara indoiala, un abuz impotriva dreptului la libera circulatie. Nici o linie aeriana, sa zicem, nu poate conditiona accesul la serviciile ei de transport de un vaccin. A ne asigura ca o persoana e sanatoasa atunci cand calatoreste nu este echivalent cu a conditiona calatoria de un vaccin", a conchis oficialul de la Bruxelles.Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, remis, miercuri, AGERPRES, adeverinta electronica verde va constitui dovada ca detinatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infectiei cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19.Adeverintele vor fi disponibile gratuit, in format digital sau pe suport de hartie, si vor include un cod QR care sa le garanteze securitatea si autenticitatea.Citeste si: Inca o tara isi deschide granitele pentru persoanele care s-au vaccinat anti-COVID-19 Comisia va institui un portal pentru a se asigura ca toate adeverintele pot fi controlate in intreaga UE si va sprijini statele membre in ceea ce priveste punerea in aplicare din punct de vedere tehnic a adeverintelor.Statele membre au in continuare responsabilitatea de a decide ce restrictii in materie de sanatate publica pot fi eliminate pentru calatori, dar vor trebui sa aplice aceste derogari in acelasi mod si calatorilor care detin o adeverinta electronica verde.