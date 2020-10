Expert: "Nu exista judete unde rata de infectare sa scada. Fara masuri, vom ajunge la 6.000 - 7.000 de cazuri int-o saptamana-doua"

"Partea proasta este ca alte judete sunt in crestere. Avem judete fie stabile, fie in crestere, nu avem judete care scad. Multe judete asteapta in continuare ca acel numar de incidenta sa creasca peste un anumit nivel relativ arbitrar care s-a stabilit si pana nu creste, din pacate nu se iau masuri.In Romania nu putem avea 3.000 de oameni in terapie intensiva, pentru ca nu exista atatea paturi. Asa ca se va trece la o crestere a numarului de decese din sectie. Fara o actiune si initiative, aceasta e inevitabilul.Altfel, intr-o saptamana - doua, vom ajunge in jur de 6000, 6500, 7000 de cazuri", a declarat Valentin Parvu la Digi24