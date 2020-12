Medicul Valeriu Gheorghita: "Persoanele vaccinate anti-COVID vor primi adeverinte"

"E ca un fel de bilet de iesire din spital", a explicat medicul militar Valeriu Gheorghita."Adeverinta de vaccinare va fi emisa atat pe suport de hartie, in romana si engleza, inmanata la momentul vaccinarii sau in format electronic", a adaugat doctorul, citat de europafm.ro. Valeriu Gheorghita a tinut sa precizeze ca, in acest moment, nu se pune problema ca persoanele nevacaccinate sa fie supuse unor conditionari sau restrictii.Romania este pregatita, in momentul de fata, pentru a incepe campania de vaccinarea la 27 decembrie, in acelasi timp cu alte state UE.