Coordonatorul campaniei de vaccinare anunta ca va exista o lista de asteptare pe platforma. Persoanele inscrise vor avea prioritate. Care este procedura

24 februarie - 1 martie - peste 26.625 de persoane

De la inceputul etapei a doua au fost vaccinate peste 80.000 de persoane

Principalele declaratii ale lui Valeriu Gheorghita:- Modalitatea de inscriere a persoanelor in platforma ramane similara. Fiecare persoana va alege de a se programa in aceasta lista de asteptare prin alegerea unui centru de vaccinare. Persoana repeta aceeasi modalitate, selectand categoria din care face parte, trece pe lista de asteptare. Cand la centrul de vaccinare apar locuri, persoana o sa fie anuntata prin sms si email. Va avea 24 de ore sa confirme programarea.- Dupa 15 martie centrele de vaccinare vor putea fi vizualizate doar din lista de asteptare. Ele vor ajunge la interfata persoanelor listate si nu mai sunt vizibile pentru celelalte persoane care intra sa gaseasca loc liber. Platforma va notifica in primul rand persoanele de pe lista de asteptare.- Dupa 15 martie, noi ne dorim si vom incuraja programarea prin aceasta lista de asteptare.- Personalul din invatamant vaccinat:- Vrem sa incepem etapa a treia de vaccinare din luna aprilie si din 15 martie va fi disponibila posibilitatea de programare pe lista de asteptare in cazul acestei categorii.- De la 1 martie au fost activate inca 130 de cabinete de vaccinare. De la jumatatea lunii martie vom mai infiinta aproximativ 50 de cabinete noi in care vom distribui vaccinul Moderna.- Aceasta lista de asteptare va usura procesul de programare si va permite o gestionare mai eficienta a numarului de persoane programate in raport cu dozele disponibile.- Bilantul activitatii campaniei de vaccinare. Pana in 1 martie au fost receptionate circa 2.300.000 de doze in total si au fost administrate peste 1.500.000 de doze de vaccin. Adica peste 66% doze utilizate.- Stoc existent la data de 1 martie - circa 613.000 de doze.- Au fost irosite 3.320 de doze.- Centrele de vaccinare - sunt 435 de centre active. Din acestea, pentru Pfizer si Moderna sunt 315, 120 pentru AstraZeneca.- Bilantul vaccinarilor:1 martie ora 18:00 - 946.781 de persoane, dintre care 618.241 persoane vaccinate cu ambele doze.