Coordonatorul campaniei de vaccinare a anuntat cand va incepe imunizarea personalului din invatamant. Ce seruri vor fi folosite

Principalele declaratii ale lui Valeriu Gheorghita, in conferinta de presa sustinuta marti, 23 februarie:- Urmeaza sa prezint noutatile privind activitatea de vaccinare. Au fost mai multe discutii legate de prioritizarea personalului din invatamant. Ieri a avut loc ultima sedinta si am stabilit ca procesul de vaccinare pentru personalul din invatamant va incepe din 24 februarie in majoritatea judetelor. Se va incheia pe data de 10 martie.- Din 24 februarie incepe activitatea de vaccinare in 23 de judete, inclusiv Bucuresti, din 25 februarie continua alte 14 judete si din 26 februarie 2 judete si pe 1 martie incep ultimele 3 judete.- Toata perioada de vaccinare adresata personalului din invatamant dureaza pana in 10 martie. Estimam 60.000 de persoane. Peste 42.000 au fost deja vaccinate in randul personalului didactic si 128.000 sunt deja programate.- Vor fi folosite vaccinurile AstraZeneca pentru persoanele care au pana la 55 de ani, Pfizer pentru persoanele de peste 55 de ani.- Programarea se va face dupa o alta modalitate, nu in platforma. Unitatile de invatamant centralizeaza lista cu personalul propriu care doreste, listele sunt centralizate la nivelul inspectoratelor si transmite DSP-urilor. Ele efectueaza programarea si beneficiarii vor fi anuntati prin inspectoratele scolare si directorii scolilor.- Procesul de vaccinare va dura intre 7-10 zile pentru fiecare judet.- Locatiile in care se desfasoara apartin de spatiile puse la dispozitie de Ministerul Educatiei. In Bucuresti au fost deschise inca 22 de cabinete in incinta Romexpo, care va avea fluxuri separate pentru AstraZeneca si Pfizer. Pentru AstraZeneca, in Bucuresti, o sa fie 16 puncte de vaccinare, restul pentru Pfizer.- Am vorbit cu principalii operatori de dializa din Romania. Am solicitat o centralizare a datelor si am vorbit cu directorii celor 78 de clinici de dializa din Romania. Dintre cei 11.100 de oameni care fac dializa in aceste centre, circa 70% doresc sa se vaccineze. Activitatea de vaccinare pentru persoanele de dializa continua.- S-a observat o tendinta de scadere a cazurilor in randul persoanelor care fac dializa de cand a inceput campania de vaccinare.- 3.969 de persoane vaccinate cu prima doza au fost ulterior testate pozitiv cu COVID-19. 95% dintre aceste persoane au fost vaccinate cu Pfizer, 4.6 cu Moderna si 0.4% cu AstraZeneca. Au fost depistate la circa 7 zile dupa vaccinare, deci au fost diagnosticate in intervalul de timp in care nu a aparut un nivel de anticorpi suficient de mare. Erau fie in perioada de incubatie la momentul vaccinarii, fie erau asimptomatice. Perioada de incubatie este cuprinsa intre 2 si 14 zile. Atragem atentia asupra respectarii masurilor de preventie.- 1.052 de persoane care au fost infectate dupa prima doza s-au prezentat deja pentru efectuarea dozei de rapel.- Dupa doza de rapel, in perioada 17 ianuarie - 21 februarie, 446 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19. Toate aceste persoane au fost vaccinate cu Pfizer. Timpul scurs de la administrarea rapelului si pana la rapel a fost de 4 zile. Deci beneficiile vaccinarii ating valoarea maxima la 7-14 zile dupa administrarea rapelului.- Din totalul dozelor primite pana acum in Romania, mai sunt in stoc aproximativ 400.000 de doze.- Stocul vaccinului Moderna este zero, maine o sa ajunga in tara 79.000 de doze, care o sa fie folosite pentru administrarea rapelului.- 820.000 au fost deja vaccinati.- Peste 500.000 de romani au primit deja si a doua doza de vaccin.- De la debutul campaniei de vaccinare si pana in 21 februarie au fost raportate 4.184 de reactii adverse, cu o rata de circa 3 cazuri la 1.000 de doze administrate.- Sunt aproximativ 614.000 de persoane programate acum in platforma.- In total au fost programati peste 200.000 de persoane pentru vaccinul AstraZeneca.